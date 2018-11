Nuestra arma es la razón

“El arma más formidable en contra de errores de cualquier tipo es la razón. Nunca he usado otra, y confío que nunca lo haré”.Thomas PaineEn su ensayo“La edad de la razón” (1793)Sin los ensayos de Thomas Paine, la Revolución Norteamericana habría tenido más dificultades en convencer a las 13 colonias de la necesidad de la independencia. La primera revolución popular se fundó en las ideas de un puñado de personajes visionarios. Thomas Jefferson, John Adams y George Washington son los más representativos; su guerra estaba basada en la razón contra el gobierno abusivo, déspota e irracional de la Corona inglesa de la que formaban parte.Cito a Paine porque, si hace más de dos siglos las ideas y su difusión generaban cambios, hoy con la inmediatez de las comunicaciones se pueden generar transformaciones sustantivas. Los rusos se metieron en la guerra electoral cibernética de Estados Unidos en 2016 y tal vez hayan cambiado el curso de la historia. Por eso el enojo de los demócratas y la callada complicidad de los republicanos.En México vemos cómo el rumbo de nuestra patria se convierte en un zigzagueante derrotero irracional. Se destruye infraestructura, se elimina el mérito en la función pública y existe la amenaza de distorsionar toda la economía con medidas populistas. Renace con furia el asistencialismo y se pretende matar a los mercados y la autosuficiencia.Volvemos al sur cuando debemos viajar al norte; destruimos el avance logrado con mil sacrificios para crear paraísos falsos producto de la imaginación del líder; se instaura de nuevo el presidencialismo que tanto sufrimiento, fracasos y pobreza creó.Llegamos a “la edad de la sinrazón”. Los procónsules en contra del federalismo; la militarización total en la lucha por la seguridad; el fiscal cercano en lugar del fiscal independiente; la incompetencia de funcionarios que no tienen la menor idea de su cargo y la improvisación simplona frente a la complejidad creciente de la competencia mundial.No es un cambio de sexenio ni de gabinete; ni siquiera es un cambio de ideología, es una disminución total en la cultura de gobierno.Lo que baja la bolsa, lo que baja el peso, lo que disminuye las expectativas para el futuro es apenas una sombra de la involución cultural. Pesa también la división promovida desde el poder. Mientras el líder insulta con el epíteto de “fifís” a un sector de la prensa y de la sociedad, sus opositores agreden a sus seguidores con el calificativo de “chairos”. Cualquier persona educada en el civismo debe evitar clasificar a sus conciudadanos. Nadie es fifí, nadie es chairo. Todos somos mexicanos a la luz de nuestra Constitución y de los más elevados valores republicanos. Nadie es señor, nadie es vasallo.La tentación totalitaria está ahí, manifiesta en consultas ilegales y amañadas; la terminación unilateral de contratos legales antes de empezar a gobernar. El despotismo no sólo es de reyes y dictadores, también es de autoridades electas democráticamente cuando abandonan el uso de la razón e imponen dogmas del siglo pasado. O cuando hacen todo lo legal e ilegal para perpetuarse en el poder. Venezuela es el ejemplo perfecto.(Continuará)