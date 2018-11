Eduquemos para ser felices

Mi objetivo, como padre de familia, no es que mis hijos sean ricos o poderosos; mi objetivo es que sean felices.R- Guarraguauuu, mi Santias, ¿te vas a poner a filosofar sobre la vida?S- A riesgo de ser redundante y repetitivo, ya que estos temas los he tocado en el pasado ¡Sí!, y creo que deberíamos hacerlo todos.R- Grrr, ¿hacer qué?S- Filosofar de vez en cuando sobre la vida, pensar en lo que queremos y buscamos, reflexionar sobre nuestra humana naturaleza, recordar que somos mortales y que al morir nada nos vamos a llevar y así, concluir como deberíamos vivir y que debemos hacer.R- Auuu, ¿hablas de pensar en lo que sigue después de la muerte?S- No, mi Rufo, ese es un tema que no me preocupa, a partir de la convicción de que, quienes se sienten expertos en ello no entienden ni un carajo, ni tienen la menor idea, y de que yo con mis limitaciones no puedo dar respuesta a esas inquietudes.R- Grrr, y las religiones que se han inventado los humanos, ¿no te dan respuesta?S- No mi Rufo, en lo personal creo que desde adorar al sol o al rayo, pasando por Zeus, Jehová y demás dioses inventados, son “negocio” de vivales, en el que incluyo ministros o sacerdotes que de buena voluntad se creen el rollo mareador y hacen el bien (de hecho llevo amistad con sacerdotes de ese tipo), pero que en esencia son vividores que nutren una institución de control y de poder al servicio de intereses terrenales. Cosa de ver, en la religión católica mexicana a la que pertenezco, los lumpen´s y sátrapas que, en mi opinión tenemos como supuestos líderes y como muestra señalo a dos cardenales: Norberto Rivera y Sandoval Iñiguez; a quienes tengo fichados como el tipo de personas que no quiero en mi casa, ni tendría de amigos ¡Por cierto!, no olvidemos al enriquecido pederasta fundador de los Legionarios de Cristo, el difunto Marcial Maciel (que no descanse en paz), toda una fichita adorada y venerada por las buenas conciencias del empresariado mexicano, el que protegido por la Iglesia, dañó a muchas personas y nunca pisó la cárcel.¡En fin!, mi Rufo, espero haberte aclarado por que no recibo ni busco respuestas en las religiones.R- Auuu, clarito como el cristal.S- Hoy mis afanes son más terrenales y prácticos, perro, como encontrar respuesta a: ¿Cómo debemos educar a nuestros jóvenes para que sean felices y tengan éxito en la vida?, y como éxito, no me refiero a riquezas ni poder, me refiero a la realización personal, satisfacción de vida, paz interior, autoestima, y felicidad.R- Guarraguauuu, mi Santias. Creo que para lograr eso se necesita un cambio de modelo educativo, empezando en casa con la educación familiar.S- Coincidimos, mi Rufo. Necesitamos un nuevo modelo educativo que tenga por objetivo salir adelante en la vida solucionando problemas ¡Sí!, pero también que nos permita vivir y construir formas de convivencia que nos den felicidad a partir de reconocer nuestra humanidad y nuestro rol en el concierto universal. Formas que tengan como eje el derecho de todo ser humano a una vida digna con el fruto de su trabajo; a partir de la premisa de San Pablo: El que no trabaje que no coma, y de una conciencia cívica que nos haga entender como debemos convivir los humanos para mutuo beneficio.R- Guau, ese modelo educativo tendría que empezar por enseñar a los jóvenes a razonar, a usar el cerebro…S- Y no solo eso, mi Rufo, sino inducir en los jóvenes el amor al saber, como una forma de alcanzar la felicidad, es decir, si los jóvenes llegaran a entender y vivir que el conocimiento es lo que les permitirá alcanzar los objetivos descritos, enseñar sería “pan comido”, ya que todos los educandos estarían ansiosos de aprender, de entender, de conocer, de saber, lo que en automático produciría ciudadanos pensantes y productivos para nutrir a la república y una sociedad capaz de vivir en paz, en donde cada persona sería capaz de alcanzar, con su esfuerzo (sin abusar de otros), su propia plenitud y por ende ser felices.R- Auuu… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.Escritor y soñador