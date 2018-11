'Voy a estar vestido de rayas, sea de Chivas o Rayados', señala Alan Pulido

"Les aseguro que estaré vestido de rayas... Ya sea de Chivas o de Rayados" - Alan Pulido menciona que se reunirá con la directiva esta semana para definir su futuro rumbo al clausura 2019. pic.twitter.com/0GBwDOYLXv — Imágenes de Chivas (@ChivasFotos) November 21, 2018

"Tengo una junta pendiente para ver cuál será mi futuro. Lo que sí es que les aseguro que voy a estar vestido de rayas. Ya sea de Chivas o de Rayados", dijo.

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).-escogió el peor momento para revelar que hayen lo que respecta a suA la salida del vestuario del estadio Malvinas, dondecayó anteen su último partido amistoso del año, el delantero dedijo que no sabe dónde jugará en el próximo torneo, eso sí, se vestirá a rayas.nació futbolísticamente en Tigres, de donde salió por la puerta de atrás por diferencias de contrato, así que irse a, el principal rival, sería una gran afrenta a su alma mater, además de que dejaría al Guadalajara sin uno de sus principales referentes en el ataque.En redes sociales, algunos aficionados pidieron al delantero tapatío que no dejara a las, al menos no todavía.