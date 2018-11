El juego clave para los Tuzos será el Morelia vs Cruz Azul

Los Tuzos del Pachuca dependen de uno o varios resultados para clasificar a liguilla en el Torneo Apertura 2018. Pero el juego clave será el viernes por la noche entre Morelia y Cruz Azul.



De perder o empatar Monarcas, Pachuca tendría que ganar a León y su boleto a la liguilla estaría asegurado. Ya no tendría que depender de otros equipos.



Pero en caso de que Morelia derrote a La Máquina, los Tuzos necesitan ganar y que Toluca pierda en su vista ante Lobos BUAP para avanzar a la siguiente fase.



En caso de que Morelia gane y Toluca gane o empate; los hidalguenses necesitan que Tigres pierda con Chivas y deben vencer por más de cinco goles a León para avanzar a liguilla.



Con estas combinaciones, la clave sería el viernes por la noche, Morelia movería la “necesidad” de los Tuzos para ir a la Liguilla.



REGLAMENTO DE LA LIGA

ARTÍCULO 14

EN CASO DE EMPATE



Si al finalizar las 17 jornadas de cada Torneo dos o más Clubes estuviesen empatados en puntos, su posición en la Tabla General de Clasificación será determinada atendiendo a los siguientes criterios de desempate:

1. Mejor diferencia entre los goles anotados y recibidos

2. Mayor número de goles anotados

3. Mayor número de goles anotados como visitante

4. Marcadores particulares entre los Clubes empatados

5. Mejor ubicado en la Tabla General de Cociente

6. Tabla Fair Play

7. Sorteo



Posiciones

6. Tigres 26 puntos Más 13 diferencia de goles

7. Toluca 26 puntos Más siete en diferencia de goles

8. Morelia 25 puntos Menos uno en su diferencia de goles

9. Pachuca 23 puntos Más ocho en su diferencia de goles



Juegos:



Morelia vs Cruz Azul

Viernes 19:00 horas

Estadio Morelos



Pachuca vs León

Sábado 19:00 horas

Estadio Hidalgo



Chivas vs Tigres

Sábado 21:00 horas

Estadio Akron



Lobos BUAP vs Toluca

Domingo 16:00 horas

Estadio Universitario