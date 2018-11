"No perdí", dijo en su despedida

abandonó sorpresivamente ely lo hizo por una extraña razón, explicada porEn la emisión del martes 20 de noviembre,, conductor del programa de, reveló quehabía decidido abandonar la competencia por recomendación médica.Según explicó, sufre de un problema en el oído y los médicos le prohibieron sumergirse o permitir que le entrara tierra en el conducto auditivo., querido amigo, he recibido el reporte médico sobre la condición de tu oído", le dijoal luchador, en presencia de los demás participantes. "El informe indica que no puedes seguir enfrentandos los circuitos".Estas recomendaciones le impedirían competir en la mayoría de los circuitos, en los que deben sumergirse unos segundos e incluso arrastrarse en lodo, además de que toda la competencia se desarrolla en la playa, en"Debes atenderte lo antes posible para que esto no se alargue y para que puedas cumplir, en, con los compromisos que te están esperando en", le dijoemocionado."Creo que en el programa conocieron más allá de Dragon Lee, conocieron realmente quién soy, una persona alegre... no perdí, gané porque conocí a estos grandes atletas y aprendí muchísimo de todos", comentó el luchador jalisciense."Es lo mejor que me ha pasado en la vida, dejé sangre, sudor y lágrimas y en cada circuito dejé todo", agregó Dragon, quien generó afición especialmente entre los niños que ven el programa.Además, el luchador comprometió aa anunciarlo en una lucha en la, dondeha actuado como parte del