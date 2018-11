'Yo no dije que quería irme de León', asegura Alexander Mejía

"La gente cambia todo, le quiere cambiar el sentido de las palabras, el que sabe de futbol y entiende bien las respuestas sabe que la respuesta va dirigida a un futuro, no quiere decir que mañana, me siento tranquilo, me siento cómodo y mientras me sienta de esa manera voy a seguir dando todo por León ", agregó.

"La directiva no me ha dicho nada, no tienen por qué decírmelo porque tengo contrato con León, y si de pronto ellos ven alguna posibilidad de mi salida, ellos me la dirán sin ningún problema, ya estoy maduro para tomar decisiones, el futbol me ha dado ese punto para yo poder decir si sí o si no (...) No he tenido ningún tipo de conversación con algún directivo, es totalmente falso. La verdad no le presto atención a lo que dicen las redes sociales porque la toma de decisiones es de León, y si quieren seguir contando conmigo no habrá ningún problema".