Auxiliar del 'Flaco' Tena asciende a equipo brasileño

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En el pequeño estado de, al norte de, pegado al océano Atlántico, se encuentra el municipio de Campina Grande, donde sobrevive un equipo de futbol llamado, que acaba de ascender a la primera división estatal gracias a un técnico mexicano.Gracias aes conocido por ser uno de losdeen distintos equipos, y después de la última aventura con el "Flaco", en losBlancos de Querétaro, decidió tomar su maleta e irse para el sur, para, a dirigir al

Ricardo Campos (tercero de izq. a der.) cuando fue presentado como técnico del club | Foto: Globoesporte

"Ocho juegos, ocho victorias, 30 goles a favor y sólo uno en contra. Campeones indiscutibles de la Segunda División Estatal, acabamos de ascender a primera", menciona el director técnico para EL UNIVERSAL Deportes.

"No es que juguemos en liga amateur o algo así, esto es futbol profesional. En Brasil hay ligas por cada estado, esas ligas tienen varias divisiones y nosotros ascendimos a la primera de Paraiba. Aquí se paga, no como en México, pero es futbol profesional. Vine a la aventura y me estoy llevando una gran experiencia de vida, porque levantamos un club de la nada".

Logro que puede minimizarse, pero no.La invitación vino de un promotor, Jailton, "fue quien llevó a México a Tiago Volpi [Querétaro]. Compró el club y me invitó a manejarlo. Empezamos de la nada, con jugadores a los que debíamos meter en disciplina con todas las costumbres que tienen, aun así fuimos el mejor equipo del torneo, por mucho".Su más grande apoyo estuvo en la cancha, "mi gran líder fue Marcelinho Paraiba, tiene 43 años y mucha clase. Jugó en Francia, Alemania, Turquía, en la Selección, un gran profesional que está en forma, también está Lucas Silva, quien jugó para Cruz Azul, Toluca, Monterrey. Ellos fueron el soporte del equipo".

Campos es uno de los contados técnicos mexicanos que buscan fortuna fuera de su país | Foto: Globoesporte

"Queremos seguir hacia arriba. Si logramos ascender iríamos al D nacional y ahí podríamos jugar en la Copa de Brasil contra los grandes, Sao Paolo, Fluminense, Corinthians, todos esos".

Lo que más le llamó la atención del torneo no fueron las buenas o malas costumbres, sino la forma "en que la organización hizo todo lo posible para que no fuéramos campeones. Todo el mundo nos quería bajar, nos suspendieron el campeonato dos veces para quitarnos el ritmo, nos expulsaban jugadores sin motivos, en fin".vuela para, "hay pendientes que atender", pero en enero regresará.es de los pocos casos de técnicos mexicanos que van a la aventura en busca de nuevas experiencias, no de dinero, "el objetivo es aprender, es vivir, al final, todo es".