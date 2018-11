'Truena' la 'Tota' Carbajal contra seleccionados

2018-11-21 13:07:55 | ANTONIO LA TOTA CARBAJAL

Tenemos jugadores muy 'gallones' que forman parte de la Selección Nacional, pero curiosamente la Selección Nacional les importa un carajo

La Selección Mexicana atraviesa uno de sus peores momentos en los últimos sesenta años | Foto: AP



Qué cosas hemos visto últimamente con la Selección Mexicana de Futbol, ni parece selección, carajo.

Inicialmente, Ricardo ‘Tuca’ Ferreti ha terminado su periodo al mando con resultados francamente malos. No logró sacar del bache al equipo nacional, y lo que me sorprende es que Ricardo ha hecho alarde con mucho bla, bla, bla, muchos adornos como si no lo mereciéramos, y al final, no pasa nada diferente. En su momento, fue incluso el propio Ferreti quien marcó sus condiciones y así, se las aceptaron.

No sé si soy muy ingenuo, pero como lo ha comentado en distintas ocasiones, me parece que el señor Ferreti le debería estar agradecido al futbol mexicano por todo lo que ha podido dirigir acá, pero pareciera que eso no importa, y solamente ha conseguido ganar a cuentagotas durante su paso con la selección.

Lo peor del caso es que el panorama sigue siendo incierto. Y es que llegará supuestamente el ‘Tata’ Martino, pero será difícil saber por cuánto tiempo y de qué manera. Y en mundiales, nos urge hacer algo, porque somos el mismo equipo de hace 50 años que no consigue nada. Pertenecemos a un futbol mediocre, que lo único que ganamos son trofeos de la Concacaf.

Es un hecho que a los señores directivos, que están al frente del ‘Tri’, les importa más el dinero que el futbol. Por eso los partidos en los Estados Unidos y muy pocos encuentros con equipos de primer nivel. Parecemos los "ratoncitos verdes", tal como decían los periodistas de antaño.

Finalmente, otro tema sumamente complicado es lo que ha pasado durante esta última fecha FIFA. Los jugadores que no quisieron seguir, se fueron de la selección, qué sencillo parece. Ahora les importa un carajo la selección y esto a pesar de que no son ningún Hugo Sánchez y ningún Rafael Márquez, jugadores que realmente sí tenían una valía en el terreno de juego.

Ahora tenemos jugadores muy 'gallones' que forman parte de la Selección Nacional, pero curiosamente la Selección Nacional les importa un carajo. Y como siempre, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Falta seriedad y faltan muchas cosas, pues ¡es una selección, carajo!

Una Copa del Mundo, no.

Cinco Copas, sí.

Di no a las drogas, sí al deporte.

Si quieres, te ayudamos.