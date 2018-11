Seguidores y enemigos

intercambian golpes en un humilde cuadrilátero en, en la. Se trata de una función de lucha libre extrema, ante apenas unos cientos de aficionados.Trasn golpearse sin fuerza,deja el escenario y vuelve con un par de enormes. Con ayuda del referee, los pone en el ring y deja quebaje del escenario, aparentemente para sacar una mesa de debajo del cuadrilátero.De pronto, sin aviso y sin miramientos,en la cabeza al, quien estaba de espaldas. El luchador, sangrando, queda tendido junto al ring. "A como yo lo veo, él me dio 10 sillazos y yo un tabicazo... estamos bien", declaró luego elrudo, sin remordimientos.Hoy, hospitalizado por un traumatismo en el cabeza, mientras que su rival está suspendido por la. Pero se trata sólo del caso más reciente de un "accidente" en la lucha extrema, una actividad con peligros cotidianos.Esta actividad nació como una. A falta de grandes figuras, los empresarios idearon formas de hacer el espectáculo más atractivo. Ya, para simular sangrados, sino que necesitaban que sus luchadores vivieran un peligro real, todo para emocionar a los fanáticos."A mí, la lucha de antaño me gustaba más. La que se hace a ras de lona es un espectáculo que la gente actual no sabe disfrutar. Era diferente", señala, en una entrevista con el diario la Jornada . "Ahora la lucha, tristemente, siento que está muy comercializada por la televisión. Usaré una palabra un poquito fuerte, pero siento quey esto no es ninguna mentira", añade.Los defensores de esta actividad, argumentan que sólo hacen lo que pide la. Son ellos, los, quienes aplauden cuando los luchadores se lanzan sobre, se golpean con, sillas, tubos otipo plafón. Otros luchadores llegan a clavarse palillos de madera en la cabeza o a lanzarse sobre camas con púas.Muchas veces, la sangre es real, aunque eso no detiene la, cada vez más de moda.