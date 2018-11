Surgen más casos de abuso sexual en Veracruz

"No pensé que este abominable tema se pondría aún peor y me equivoqué por mucho. Hemos confirmado que el hoy indiciado, el presunto responsable de decenas de infamias, al que decenas de voces con nombre y apellido, desde el anonimato o en tribunales de Hidalgo acusan, Ángel Fuentes Olivares, era hasta el día de ayer, que busqué comunicarme vía telefónica a su oficina, el fiscal del municipio de Boca de Río, especializado en Responsabilidad Juvenil; me quedé esperando la respuesta, alguien colgó el teléfono minutos después", señala Suárez, quien incluso incluye el audio en la página.

En, la de Bernando 'N' parece no ser la única historia que teniendo como objetivo el debut en Primera División, terminó convertida en una verdadera pesadilla.En la segunda parte de su columna ",el precio de un sueño", endio a conocer otrosque involucran a, no sólo supuesto representante del Clubsino tambiénen el municipio de Boca del Río, un detalle que en palabras del "", podría haber provocado temor en los jovencitos que decidieron no declarar su caso.Sin mencionar los nombres de los jóvenes que le hicieron llegar su testimonio, el "" dio voz a otros jovencitos que pasaron por el mismo calvario que Bernardo 'N', quienes aseguran que en, debido al puesto que ocupay sus contactos en los medios de comunicación, a la noticia no se le ha dado la relevancia que merece.

Incluso señalan quealcanzó el nivel que ocupa entre la directiva del club jarocho pues les brindaba protección desde su puesto gubernamental.El "", además, escribe que investigaron que Carlos Casarín, otrora auxiliar de René Isidoro García en Fuerzas Básicas, había sido despedido del club por diferentes circunstancias en otras ocasiones y siempre regresaba, se rumora que por las influencias deIncluso un testimonio agrega que cuando Juan Antonio Luna dirigía a la, reunió a todos los jóvenes y les llamó la atención diciéndoles que a esa edad no necesitaban representante, sólo tenían que trabajar, mejorar y pensar en el debut pues los representantes sólo buscaban estafarlos. El "Cabezón" no continuó en el equipo para este torneo y regresó Casarín.

