Luis Miguel da concierto 'y no aparece a cantar'; lo destrozan con rechiflas y abucheos

Que concierto es ese donde el cantante ni sale que verguenza #luismiguel @LMXLM #verguenza pic.twitter.com/k1iI7KodBl — ana luisa cabrera (@wichatweet) November 20, 2018

@ServicioTM Buenas noches! Asistí al concierto de Luis Miguel el día de ayer 19 de noviembre, dónde hay evidencia de las pésimas condiciones en las que se encontraba el "artista" ¿Qué posibilidad hay de un reembolso? — Little Streets JR. (@_alexcallejas) November 20, 2018

Esto el 16 Nov en @AuditorioMx Soy mal pensada o @LMXLM andaba hasta las manitas? Hasta el mariachi te ve chistoso cuando te sostienes de su guitarrón. No chingues #LuisMiguel adoro tu voz de terciopelo, tu música. Eras mi “ídolo adolescente” y esperaba un mejor concierto pic.twitter.com/kI4upxrwab — Habitante06760 (@IndiAguilar) November 20, 2018

Ventilan mala presentación en televisión y las redes

Nunca había visto un abucheo en un concierto y menos lo imaginé a Luis Miguel, pero lo merecía. De verdad patético concierto, de pena ajena ❌ pic.twitter.com/zjGjDLFRYz — [email protected]émoc (@Cuauh_h) November 20, 2018

@Profeco por favor hagan algo respecto al concierto de Luis Miguel se pagó por un servicio que no fue dado y que no cumplen con lo anunciado — Sharon Getsemani (@GetsemaniSharon) November 21, 2018

Luis Miguel no ofreció un concierto a la altura, critican tras concierto en el Auditorio Nacional en el que 'no aparecía en el escenario', y cuando lo hizo, sólo cantó las últimas líneas del tema 'La Fiesta del Mariachi'.Una rechifla de sus miles de seguidores y gritos fue lo que se escuchó cuando se acabó la canción, aunque luego de unos segundos el cantante pidió 'La Bikina' al mariachi.Otros señalaron que el cantante iba borracho al concierto, y que incluso se recargó en guitarrón de uno de los músicos."Ya no canta, pone el micrófono, arrastra las palabras, se mete media hora, deja al mariachi cantando" fue la lamentable situación que se informó en programas como Sale el Sol.También se 'pidió' al artista que si no se siente en condición de cumplir con todos los conciertos que programa, organice menos presentaciones.