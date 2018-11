VIDEO. Laura Zapata revela su verdad y despotrica contra conductores y productor de televisión

"Deje Colombia para ir a Multimedios a que me hicieran este escarmio y estas burlas, desde que me senté todo era doble sentido", afirmó.



"Se veía preparado, se veía orquestado para hacer un escándalo", indicó la actriz.



"Estás corridos todos", afirmó Laura que le dijo Mauricio Alatorre.

"Hay muchas mentiras, hay muchos poco hombres, que no dicen lo que son", tajante afirma laal reprochar lo que vivió en el programaescándalo que llevó a queuno de los conductores, fuera corrido.En entrevista conaclara lo que sucedió en el programa donde se retiró molesta por una broma sobre hacer elen caso de que se demostrara queestuviera vivo.aseguró que no fue acon tal de acudir al programa, pero lo único que querían hablar era de, si ella cuenta con su disco y libro.Aseguró que el programa presentaban fotografías y solo le preguntaban de su hermana.Dijo que era un circo debido a que a lado tenía a un señor que aseguraba que vio aes decir, está vivo.Afirmó que, fue corrido de"por quien sabe que desmane" y que solo quería subir el rating.Desmintió que tuviera mala relación con, aseguró que la recibió cuando estuvo en México.También afirmó que se dirigió aporque no han dejado de hacer programas sobre ella.Sobre los conductores se refirió que tienen falta de educación.En el programa dese difundieron los audios de la conversación que Laura Zapata realizó con