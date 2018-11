Chiefs y Rams dejan escapar una fortuna

2018-11-21 16:02:20 | EL UNIVERSAL | Ciudad de México

El partido entre Chiefs y Rams que se canceló en México, fue visto por millones, al convertirse en uno de los mejores en la historia de NFL.

El partido se convirtió en uno de los mejores en la historia de NFL | FOTO: Twitter Emilio Melendez



No fue un lunes cualquiera. Fue el día en el que el mejor partido de la NFL en décadas, le costó al país 45 millones de dólares por derrama económica y más de 295 mdd en cuestión de promoción y visibilidad de la marca México.



La recuperación de los 14.5 mdd de inversión que se pagaron por el Monday Night entre Chiefs y Rams resulta minúscula si se considera que el juego del lunes que fue trasladado del Estadio Azteca al Memorial Coliseum fue visto por una audiencia en Estados Unidos de casi 17 millones de personas.



La espectacular actuación que dieron ayer en Los Ángeles generó la mayor audiencia para un partido en lunes por la noche (11.3 puntos de rating), desde 2014 con Cowboys y Redskins (12.1).



Las calificaciones de ayer subieron el 57%, tomando en cuenta el Monday Night del año pasado que correspondió a la Semana 11 entre Falcons y Seahawks.



En los minutos finales, cuando Chiefs buscó el triunfo con la última serie ofensiva, el encuentro fue visto, según datos de Nielsen, por 19 millones de personas, a los que la marca Visit México habría estado expuesta.



Los números no alcanzaban un punto tan alto desde hace 13 años con un Monday Night Football entre Vikings y Packers, con 20 millones de espectadores en su nivel más crítico.



El Gobierno Federal hizo posible el regreso de la NFL al país, luego de 11 años de ausencia, como una medida para mejorar imagen y que México fuera seleccionado como destino al lograr la promoción del país en destinos difícilmente accesibles por cualquier otro medio.



Nueva Orleans (21.4), San Diego (16.2), Denver (15.7), Seattle (15.5), Phoenix (14.4), Albuquerque (14.3), Richmond, Virginia (14.0), Minneapolis (13.8), Washington, (13.8) y Las Vegas (13.7) son mercados donde México perdió potenciales visitantes.



En 2016, el público mexicano disfrutó del primer Monday Night fuera de Estados Unidos, en el que los Raiders vencieron a los Texans en un juego que alcanzó 6.9 puntos de rating.



El año pasado, la visita de los Patriots a nuestro país como campeones vigentes del Super Bowl logró que el juego de domingo por la tarde contra Raiders en el Azteca consiguiera 10.9 puntos.



Cada uno de esos dos partidos, dejó un estimado de 300 mdd por impacto, que se habrían potencializado para este año con el arrebato de 105 puntos anotados entre Chiefs y Rams que provocó un impacto en redes sociales de Estados Unidos en decenas de millones de personas.



El Chiefs vs Rams es un partido que ya pertenece a los clásicos de la NFL, donde el nombre de México podría haberse quedado para la perpetuidad, si no hubiera sido por la negligencia de la administración del Estadio Azteca.