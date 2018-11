Octavo lugar para Toño García en Festival de Norteamérica

El ajedrecista José Antonio García de Dios se colocó en el octavo lugar del Festival de Norteamérica que se realizó en Tijuana.



Luis García, entrenador y hermano del deportista, confirmó el resultado y la agenda para próximos días del originario de Tulancingo. Dijo que el lugar es bueno porque participó en la categoría Sub 20, aunque su categoría es Sub 16, esto para buscar un título más alto en el ajedrez al que ya tiene.



“Quedó en octavo lugar, pero en la categoría Sub 20, quedó de acuerdo a su ranking en un buen sitio. El torneo fue difícil, similar a un Open en Estados Unidos. Es una gran experiencia previo al Mundial en Turquía”, dijo el entrenador.



José Antonio se llevó cuatro partidas, ante Gilberto Otamendi de México con 1918 de Elo. Neftali López Sánchez de México con 1856 de Elo. Wang Annie, Maestra Internacional de EU con 2313 de Elo y Dommalapaty Abhinay de EU con 1813 de Elo.



Toño llega este miércoles por la madrugada llega a la Ciudad de México y viaja el jueves a Turquía para la Olimpiada Mundial 2018.