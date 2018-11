Construyeron viviendas para indígenas en la Huasteca con materiales deficientes: Sopot

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) de Hidalgo reconoció que en la Huasteca se construyeron viviendas de mala calidad, las cuales fueron destinadas a personas de escasos recursos.



Sin precisar cuántas viviendas presentan deficiencias, durante su comparecencia ante diputados locales, el titular de la Sopot, José Ventura Meneses Arrieta, señaló que ante esa problemática ya cuentan con fianzas “por vicios ocultos”.



Dichas fianzas, dijo, serán entregadas a los contratistas para su aplicación, es decir, su resarcimiento.



Lo anterior devino luego que la diputada de Huejutla, Doralicia Martínez Bautista, lo increpara al respecto, ya que muchos habitantes, en su mayoría de origen indígena, le han señalado que las viviendas presentan cuarteaduras y se trasmina el agua.

“Habla que son mil 825 cuartos adicionales que se construyeron… quiero hacerle una aclaración, en la Huasteca esas casas son un peligro, no tienen ni un año que se construyeron y ya están cuarteadas y en algunos casos se trasmina el agua. Las personas que habitan esas viviendas corren el riesgo, yo les digo que no las habiten”, expresó.

Además, la diputada acusó que en la construcción de dichos inmuebles hay actos de corrupción y político-electorales, al igual que en la edificación de carreteras.

En respuesta, José Ventura Meneses informó que las deficiencias en las viviendas tienen mucho que ver con “las condiciones climatológicas que no son las más convenientes, pues los cuartos no los utilizan y los dejan cerrados y eso hace que se presente agrietamiento”, dijo.



No obstante, esos agrietamientos “no representan problemas estructurales de las losas, están en buenas condiciones; sin embargo, vamos a atender estas situaciones”, concluyó el secretario.