Elba Esther Gordillo asegura que le tomará la palabra a AMLO y va por el SNTE

"Para lograr nuevamente la unidad y la fortaleza necesaria, le tomamos la palabra al presidente electo, tenemos que construir nuevos liderazgos, surgidos del voto libre, incluyente, secreto y universal de todos y cada uno de los trabajadores del sindicato de la educación”.

Elba Esther Gordillo,pidió que hayaparaa una nueva dirigencia de la organización y demandó: “Vamos por él”, en referencia alAl señalar que a nadie sirve un sindicato de trabajadores débil y dividido, “ni a la sociedad, ni al Estado, ni a la educación, ni a los trabajadores de la educación,” dijo que le tomará la palabra al presidente electoy que sey pidió que nadie quede excluido.Pidió, “sin uno y otro no, no seremos nada, perderemos el camino, no le serviremos a México aunque mis derechos están siendo conculcados”.En unenviado al programa de radio de Ciro Gómez Leyva, dijo que a pesar de queen el SNTE su posición será “contribuir a que el nuevo momento garantice las mejores condiciones a los agremiados”.Prometiópara anteponer el interés general, “de todos y cada uno de los trabajadores de la educación, a ellos debo mi lucha, el futuro del SNTE está más allá de protagonismos personales”.