Disfruta miniciudad

Todos al Papalote

Jazz entre copas

De vez en cuando no está mal regalarnos una escapada hacia algún sitio que nos haga olvidar la rutina, aunque sea un par de horas; mejor aún si se trata de un lugar donde podamos apapachar a nuestrorecordando cómo era jugar a los bomberos, soplar burbujas de jabón o vestirnos como nuestros artistas favoritos.Para fortuna de nosotros,, en la CDMX hay dos lugares para realizar esa escapada con un día de la semana dedicado exclusivamente a los adultos. Pero, si de plano jugar no es lo tuyo, está la propuesta de algo relajante y musical.son los lugares donde encontrarás una de las. Se trata de un parque temático inspirado en las grandes urbes del mundo, donde se(bancos, tiendas, oficinas gubernamentales y hasta un avión con todo y aduana) para que juegues a trabajar en alguna profesión u oficio; se apega tanto a la realidad que hay "remuneración económica".De manera temporal, losse organizan lasdirigidas principalmente a adultos, aunque también pueden asistir niños, para aquellos que ya son papás.Son noches temáticas en las que hay fiestas inspiradas en las, con bandas de; se imparten. Al igual que en la Cenicienta, el encanto termina a la medianoche. El costo es de 335 pesos por persona. kidzania.comEl, después de las visitas escolares y cualquier otra que incluya la presencia de un menor de edad, elreabre sus puertas para recibir a losAnímate a recostarte en la cama de clavos, a soplar o meterte dentro de una enorme burbuja de jabón e incluso a echar a volar un cohete de papel diseñado por ti. También podrás revolcarte en la alberca de arena y escalar un laberinto de 11 metros de altura.Pero eso no es todo,se presenta una experiencia musical que se puede acompañar con una cervecita o una copa de vino.Precio: 249 pesos; incluye museo, megapantalla y domo digital. El paquete con experiencia musical cuesta 450 pesos.papalote.org.mxEn un rincón delpuedes tener una velada romántica con una exposición de arte incluida. Se trata de lasque se realizan elPrevio al concierto de una banda de fama internacional, se organizan dos recorridos, a las 18:30 y 19 horas, por sus exposiciones actuales, como, inspirada en la producción manual de objetos del diseño y la arquitectura modernista.Al finalizar, los asistentes se reúnen en el auditorio del museo para escuchar jazz en vivo. Incluye una copa de vino en el restaurante-terraza. Precio: 250 pesos.museotamayo.org