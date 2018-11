Cumplen dos días sin clases en primaria Francisco I. Madero de Pachuca

Este miércoles cumplen dos días sin clases 300 alumnos del turno matutino en la primaria Francisco I. Madero. La asociación de padres de familia aseguró que, tras una protesta, cambiaron al director, pero continuarán con su inconformidad hasta que les muestren un documento oficial que así lo confirme.



En un recorrido que realizó AM Hidalgo, corroboró que los alumnos del turno de la mañana no se presentaron a clases.



Sin embargo, el inmueble también alberga la institución “José María Licona”, donde los alumnos continúan sus clases, toda vez que personal indicó que no existen conflictos en el turno vespertino.

CAMBIO DE DIRECTIVO

Luego de la manifestación que se realizó ayer en la primaria Francisco I. Madero, de Pachuca, el director Víctor Reyna Hernández solicitó su cambio de plantel, señaló la titular de la asociación de padres de familia, Jessica Bautista.



Sin embargo, precisó que aún continúa el paro de labores en el plantel, tras argumentar que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) no han exhibido documentos que avalen el cambio del directivo.



De acuerdo con Reyna Hernández, la primaria cumple dos días sin que 300 alumnos asistan a clases.



Cuestionada sobre la situación en la primaria Francisco I. Madero, el área de comunicación social de la SEPH indicó que hasta el momento desconoce los acuerdos entre el centro educativo y las autoridades estatales.

EXIGENCIA DE REINCORPORACIÓN

Los padres de familia también solicitan que dos profesores y un administrativo que laboraban en la primaria sean reincorporados a sus actividades, ya que, acusan, fueron despedidos injustificadamente.

"Nos avisaron que el director, Víctor Reyna, estaba pidiendo su cambio voluntario, pero que él simplemente no se va a presentar ante nosotros y en cuanto a los maestros, como no tienen plaza, carecen de un respaldo o alguien como tal que vea por sus derechos", señaló.



Por lo tanto, los agraviados solicitaron la intervención del gobierno estatal para "la reincorporación de los profesores Víctor Manuel Montiel y Jessica Rosales".

Desde la mañana del martes 20 de noviembre, la escuela fue tomada por un grupo de padres de familia, quienes solicitaron la destitución del director Víctor Hernández, por presuntamente amenazar a los trabajadores de la primaria.

