El gobierno del estado despedirá a poco más de 500 burócratas y serán de estas áreas

Cancelarán programas

Eldijo que serán liquidadospara reducir eldelen un 2% y redirigir dichos recursos hacia la seguridad, educación y salud.Esta mañana en León, dio a conocer que principalmente serán despedidos del, donde también se recortaron programas.Enfatizó que estos despidos serán parte de lapara destinarlos a seguridad, ya que se tendrán menos burócratas para. Además, también se empleará parte de estos recursos redirigidos a las áreas de educación y salud.El gobernador Diego Sinhue Rodriguez se reunió con el grupo aeroportuario del Bajío en León. Foto: José T. MéndezElexplicó que también seque se dupliquen o tripliquen, para redirigir dichos recursos hacia laComo ejemplo, mencionó el programa "Aves de Corral" de laque es igual al de "Gallinas ponedoras" dely uno de la, por lo que el mismo programa se repetía en 3 dependencias. Será cancelado en elExplicó que losfinanciados cono que se atiendan por una sola dependencia, no serán modificados; pero los que sean similares en varias dependencias, serán eliminados para emplear esos recursos en la. Enfatizó que no se va a dejar de apoyar a los beneficiados, si no eficientar elEn cuanto a programas como la entrega de mochilas y tabletas, comentó que se analizaría cada uno, pero lo más probable es que la entrega de tabletas continúe.