OLIVA, ¡BAH!

Todos con el jefe Marko

Vaya, vaya, con este ‘nuevo’ PAN del michoacano. Rescató al exgobernador malafama por su oscura gestión en Guanajuato,, para ser Secretario de Elecciones del CEN. Su primera chamba es como delegado para la elección extraordinaria en Monterrey, el 23 de diciembre.El regreso dea la primera línea del juego político parece ser parte de un reagrupamiento del grupo de ultraderecha El Yunque, en el que también se identifican al nuevo secretario general del PAN,, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados,Pero lo más grave es el mensaje que mandaen su primer día de gestión. El regreso de personajes cuestionados por escándalos de corrupción y despilfarro del recurso público. Parece que no entendieron nadita del mensaje que el electorado mandó el 1 de julio. ¡Ver para creer!Mientras los gobernadores de Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, celebran que este viernes 23 firman su acuerdo de entendimiento para integrar un bloque regional y planear juntos su desarrollo económico, las bandas de la delincuencia organizada hace muuuchos años que les llevan ventaja en eso de explorar la integración de bloques regionales para consolidar su poder.Claro ejemplo es lo que vimos ahora con los líderes huachicoleros queretanos, que tienen su base de operaciones en San Juan del Río, y que retaron a las bandas de Hidalgo para controlar esa entidad.Trascendió que la organización queretana tendría el apoyo de, el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima que libra una guerra con el de Jalisco Nueva Generación por el control de las tomas clandestinas y por la refinería de Salamanca, que conecta con la de Tula, Hidalgo.Por lo que han dichoy los gobernadores vecinos el acuerdo centraría sus esfuerzos en proyectos de infraestructura, principalmente de movilidad de personas y mercancías, y eso claro es importante, pero va siendo hora de que se sienten a platicar en una agenda de seguridad interestatal, para la delincuencia organizada no hay límites territoriales, no debe haberlos tampoco para combatirlos.El gobernadorpor fin da un esbozo con su decálogo por la seguridad, que ya veremos si es suficiente, para tampoco se puede decir que es lo mismo del sexenio anterior. La sola apuesta por el fortalecimiento de las policías municipales marca una distancia con lo que no se hizo el otro sexenio.Lo que no conocimos ayer fueron indicadores para medir los resultados de todos los involucrados, los compromisos y metas que cada nivel de autoridad debe asumir, y los plazos para cumplir la estrategia. Ahí estará la gran tarea del nuevo Consejo Estatal de Seguridad: evaluar resultados y no las acciones. No nos importa si invierten una millonada en seguridad, sólo valdrá reducir delitos, sentirse seguros.De lo que nini los diputados locales del PAN hablan es del Fiscal General, el silencio sólo alimenta la natural versión de que la intención es la permanencia de. Todo un contrasentido porque ayer el coordinador de la bancada en San Lázaro,, presentó una iniciativa para reformar la Constitución y garantizar una Fiscalía de la Nación Autónoma.le creyó aeso de ser “operador electoral” (que en la grilla política les gusta llamar así a la estrategia con dosis de buena ‘mapachería’), y le encargó como su primera misión la de retener el triunfo que le arrebataron en tribunales al panista Felipe de, en Monterrey.El panista guanajuatense que participara como integrante de la planilla de, reaccionó así en sus redes sociales ante este nombramiento: “Se estrena el nuevo PAN de @MarkoCortes. Operación de tierra, organización clientelar y $$$. Gran estratega ¿no? No entiende”.Foto: Twitter Juan Carlos Romero.En la ‘asunción’ decomo nuevo presidente nacional del PAN ahí estuvieron presentes en el evento (de izquierda a derecha):, diputado local y coordinador de la campaña deen Guanajuato; el gobernador; el jefe estatal del PAN,; y el coordinador de la bancada de diputados federales del PAN,se reunió el día de ayer con el Grupo Parlamentario del PAN, y de ahí trascendió que el guanajuatenseserá ratificado mañana jueves como Coordinador en San Lázaro.