La contradicción de Durazo... y AMLO

El proyecto, o más bien ya realidad -porque las obras ya comenzaron-, de la, en, ejemplifica varias acciones que caben perfectamente en el saco de las contradicciones delPara empezar con estos señalamientos necesito recordar unas palabras pronunciadas por, diputado federal pory futuro, al presentar el. En el primer punto del mismo, que se propone “Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia”, el que fuera funcionario del gobierno deseñaló lo siguiente:“Además de proponer las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza y proponer la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, prohibir las...”. Prohibir las. Ahí me quedo.Resulta que el pasado 6 de octubre, el diario Reforma publicó que el, con mayoría de, aprobó varias reformas a leyes locales de obras públicas y de adquisiciones “con el fin de dispensar licitaciones en obras estratégicas”, señala el artículo firmado por la reporterabajo el encabezado “Avalan ley a modo y avanza refinería”.En el cuerpo del texto, se explica que dichas modificaciones legales allanarían el camino tanto a lacomo alen los tramos que abarquen elEntonces, ¿qué pasó con las, señor?, ¿o se desentienden de lo que hagan los estados aún cuando esos congresos estatales tengan mayoría deNo discuto si esa refinería es necesaria o no, sino cómo se hace.Este mismo martes (ayer), el mismo diario, en un artículo firmado por la reportera, consigna en un artículo titulado “Arrasan con selva para Dos Bocas”, que 300 hectáreas de vegetación ya han sido desmontadas para la construcción de dicha obra.La denuncia es realizada por elque se define como una organización “cuyo eje fundamental es el fortalecimiento, consolidación, armonización, aplicación y cumplimiento efectivo del sistema jurídico-ambiental vigente”.El caso es que esa refinería, que ya está en, digamos, obra negra, y que es una de las apuestas del gobierno que aún no entra en funciones, choca con lo dicho por el futuroy con el mismo Presidente electo.La noche de este lunes, en Tercer Grado, de Televisa, se le preguntó sobre las adjudicaciones directas:“¿Usted sabe por qué sus paisanos modificaron la ley para poderlo hacer una adjudicación directa, o no es así?”, le preguntó“Es el caso del terreno, no de la refinería”, respondió. “Y es básicamente para limpiar el terreno, es una aportación del gobierno del estado de Tabasco”, aclaró.“¿No es para la obra?”, insistió. “No, no”, replicó¿Entonces para qué legislar como lo hicieron losPuede ser porque, se dice,quiere lograr en un sexenio, lo que otros cosecharían en dos. Y más si se tiene en cuenta el país que recibirá. Veremos.Pero usted y yo conocemos una frase que dice “El fin justifica los medios”. ¿Llegará la hora en que eso termine en la política mexicana?Repito: “...prohibir las...”. Eso dice el plan presentado por, pero lo que ocurre enparece ir en sentido contrario. ¿Parece?El autor es Director Editorial de Quinto Poder y colaborador de am en la Ciudad de México.Twitter: @memocroisComentarios: [email protected]