 Reconocimiento

Todo tiene un ciclo y, sobre todo en empresarios destacados que están al frente de grandes compañías, sin duda que la carga diaria debe ser bastante.Revisando en filiales del corporativo Organizaciones Ramírez relacionados con el rubro del cine en el Registro Público de Comercio, encontramos que en al menos cinco de ellos su presidente Enrique Ramírez Villalón, junto con altos mandos como Marco Antonio Ramírez Villalón, Eduardo Florentino Ramírez Villalón se les acepta las renuncias a los cargos que desempeñaban como miembros del Consejo de Administración, Presidente, Tesorero y Secretario respectivamente.El documento de Inmobiliaria Cinematográfica de Hermosillo Sociedad Anónima de Capital Variable informa que ahora se designa como nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad a los señores Miguel Mier Esparza, Arturo López Martín, Mauricio Vaca Tavera y Jorge Pablo Aguilar Albo, como presidente, vicepresidente, tesorero y secretario del Consejo de Administración.El mismo caso sucede en Inmobiliaria Comercial del Bajío, Inmobiliaria Cinematográfica Tres, Inmobiliaria Cinematográfica Cuatro e Inmobiliaria Cinematográfica La California.Llama la atención que los personajes que ahora han sido designados son gente de confianza, perteneciente al grupo, y que en base a su trabajo han ido escalando peldaños. Lo cual habla de un grupo que reconoce el trabajo de sus colaboradores.La inundación registrada en junio pasado en Honda Celaya generó pérdidas a la armadora de 360 millones de dólares, es decir un 28% de su inversión inicial que fue de 1 mil 270 millones de dólares.Un duro golpe el que tuvo la armadora que de algo están seguros no les vuelve a pasar o al menos tomarán acciones de prevención, la principal es la muralla que se construirá alrededor de la factoría para en caso de una futura inundación no llegue hasta las instalaciones de la armadora japonesa. Y nos queda claro que no perderán tiempo alguno, porque en la zona ya hay máquinas de construcción para poner manos a la obra.La buena noticia es que Honda ya comenzó a trabajar nuevamente al 100% produciendo 720 unidades diarias de sus modelos HR-V y Fit.Un dato plausible para la armadora es que sus 5 mil empleados durante los 4 meses que no estuvieron en labores recibieron su sueldo.Además de atraer nuevas inversiones, los desarrolladores de parques industriales tienen el reto de contar con parques industriales inteligentes.Es decir lugares que aprovechen los desarrollos existentes para contar con mayor seguridad, control y logística en la zona.La actualización en los parques industriales se planea sea un trabajo en equipo entre AMPIP y ProMéxico.En la pasada tercera reunión trimestral de la AMPIP que preside Héctor Ibarzabal ya se compartió un adelanto de los cambios que podrían darse en los parques industriales, por ejemplo en asuntos de automatización e inteligencia artificial.Nos queda más que claro que en el mediano plazo nos encontraremos con parques que tengan sistemas inteligentes para su uso de agua, de energía eléctrica, control digitalizado para accesos y salidas, además de contar con diversos datos de las empresas, los empleados y la gente que circula en la zona por medio del ‘bigdata’.De las más de dos mil 500 empresas existentes en los 250 parques industriales que integra la AMPIP, un 40% de las firmas es de origen norteamericano, para ser precisos 826 empresas son procedentes de Estados Unidos o Canadá.