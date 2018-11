“Contagiar es molestar, si cuando hablas no molestas, no has dicho nada y si no lo has hecho eres un mediocre”, dijoEn la presentación de su libro, en el salón de los cristales de la, el estratega y y publicista político dijo además que “vivimos en un momento de crisis de valores, un momento en que las redes no están reguladas”.A sus publicaciones editoriales “El manual del príncipe” y “Mienta, pero no engañe”, se suma “”, nombre de su conferencia.“La gente hoy puede decir absolutamente lo que quiera, sin costo alguno; hoy hay una relación directa entre el uso de las redes sociales y la infelicidad de los afectados”.El conferencista compartió información en temas de comunicación y estrategia.También tocó temas como la sociedad de la inmediatez, el papel de los populismos, la diferencia entre notoriedad y conocimiento y la regulación de las redes.Xavier, nació en Cataluña, España, ha trabajado para presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados y senadores en por lo menos doce países.