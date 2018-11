Si le traen a otro 'Boselli', Ambriz permitiría que saliera el 'Matador'

"Me quedé tranquilo con la charla con @mauroboselli y parece que cuento con él" AMBRIZ. DT DEL @clubleonfc@PoderFutbol pic.twitter.com/uWoottVrEz — EL CHAVO Oseguera (@Omaroseguera) November 22, 2018

"Cuando me preguntan que si me gustaría que saliera (Boselli), pues si me traen a alguien que meta 130 goles, pues ya vemos, ¿no?", dijo Ambriz esta mañana en Casa Club, cuando atendió a los medios de comunicación.

"Yo me quedé contento de la plática que tuve con él, hablé cerca de una hora y media con él y yo lo veo muy tranquilo (...) Hay veces que en el aeropuerto me acerco a los futbolistas pero no siempre es tema futbolistico, sino de cómo está la familia, él está bien, está contento".

"De quienes dicen que se quieren ir, a mí me demuestran lo contrario"

"No vi las declaraciones (de Mejía) ni las oí, supe que él se acercó a Rodrigo (Fernández) a decirle que se malinterpretaron las cosas. Yo platiqué con Mejía ayer y está contento, de quienes se dice que se quieren ir, a mí me han demostrado todo lo contrario".

Viva Voz

Aunque ale restan seis meses más de, las pocas luces que existen respecto a suen eltienen al filo del asiento a todos y, sobre todo, al estratega esmeraldaEl domador no puso en duda lo que ha logrado el "Matador", y aseguró entre risas que si le traen a otro delantero que pueda marcar más de 100en cinco años, no tendría problema si es que sale.Así mismo, agregó que tuvo tiempo de entablar una charla extensa con él cuando viajaron a Estados Unidos, y aunque ésta giró en torno a temas familiares, aseguró que lo notó contento.Por su parte,aseguró queestá en sus planes para la siguiente temporada.Rumores aseguran que son varios elementos esmeraldas los que ya no están contentos en el club, al respecto,dijo notar un buen ambiente en el plantel que podría ayudar de cara al último partido de la temporada ante Pachuca."Me acuerdo que cuando venía de rival, veías ay debías tener cuidado, por la jerarquía del jugador, por esa cuotaque aporta""Yo les dije (al equipo) que no me gusta ser escalón de nadie, siempre se va a prestar a morbo un partido entre dos equipos que son del mismo dueño, pero yo no soy escalón de nadie". DT Club