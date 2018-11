Para Yalitza Aparicio hacer el personaje de "Roma" fue, también, reconocer a gente como su mamá quien trabaja de nana.

En el nuevo filme de Alfonso Cuarón, que estrenó ayer en algunas pantallas mexicanas y el 14 de diciembre en Netflix, la oaxaqueña interpreta a una chica que hace labor doméstica en una casa de clase alta.

“La intención es que todas las personas valoremos más, porque mi mamá es nana, empleada doméstica y pues igual me ha tocado ir a trabajar con ella y me da mucho gusto que en algunas casas la consideren de la familia”, indica.



Yalitza es una no actriz que ha sido elogiada por la crítica europea, cuando la cinta ganó el León de Oro en el certamen de Venecia y recién obtuvo el galardón a mejor nuevo talento en los Hollywood Film Awards.

“Para mi es algo bonito que las personas piensen eso y a pesar de que yo no estudié actuación, en esta película entregué todo mi corazón y me da mucha alegría que me honren a mi porque es también honrar a todas esas personas que a veces son invisibles en el hogar”, expone.

“Creo que esto es decir a todas las personas que se dan cuenta que si ellos realmente quieren algo, hay que luchar por ello aunque a veces las puertas se cierren, no hay que perder nuestros sueños”, añade la ex estudiante para maestra.

A pregunta expresa dice que tras Roma le gustaría seguir en el mundo de la actuación, pero conoce sus limitaciones.

“Habría que estudiar algunas técnicas que se utilizan en el cine”, apunta.

Continúa leyendo: