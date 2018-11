Lupita Jones recibe amenazas de muerte por su opinión sobre trans

"Recibí amenazas de muerte, recibí insultos y ofensas que jamás había escuchado y miren que no soy tan fresa, recibí insultos jamás escuchados, no me parece correcto porque igualmente si todos aspiramos a convivir en armonía y en paz, debemos actuar de la misma forma. Mis palabras en ningún momento buscaron ofender o buscaron discriminar, ni buscaron atacar a nadie, ni minimizar a nadie. Sólo fue mi punto de vista”



"Desafortunadamente nuestra sociedad está viviendo en un ambiente de odio de resentimiento social en todos los aspectos, lo vemos en la calle, en la convivencia diaria. Y esta situación definitivamente no puedes pasar por alto ni a la ligera, máxime que se genera más violencia hacia la mujer, que obviamente, me siento vulnerable ante cualquier opinión que yo pueda externar porque ese odio generalizado que estamos viviendo te llega de cualquier manera. Debemos de ser mucho más conscientes más prudentes en nuestro actuar”



"He estado en sitios abiertos con gente y me he topado con personas de esta comunidad y he recibido esa mirada de odio espantosa e igualmente recibo apoyo de las personas LGTBTTTI, que al verme me piden la foto, me abrazan y me dan un beso en la mejilla. Esto está polarizado, y no por eso me voy a callar”

Lupita Jones, directora general de Mexicana Universal, reveló que ha recibido amenazas de muerte entre las ofensas que le han hecho por expresar su opinión sobre las personas transgénero en los certámenes de belleza -luego de la polémica por el caso de Miss España-.Dijo que teme que las amenazas se conviertan en realidades, y que hay cosas que no se pueden tomar a la ligera.Dijo que también las personas transgénero que la están criticando deben ser más abiertos y aceptar que puede haber personas que no por el hecho de pensar diferente los agreden.Los comentarios en redes sociales no se han detenido y hay quienes en defensa de Lupita Jones recuerdan el caso de la actriz de Hollywood, Scarlett Johanson, a quien la comunidad trans demandó no interpretar el papel de una persona trans 'porque ella no lo es'. También hay comentarios donde personas que dicen pertenecer a la comunidad trans piden respeto a todas las personas sin importar su apariencia o ideologías en el caso.