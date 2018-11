"No me tóquesh"

"Sea humilde niña"

"Wey ya se quedó en su personaje de ELITE"

"Es una hija de papi que ni canta"

"Antes eras más chévere"

"Como la reina etérea inalcanzable que soy"

"Eres una copiona todas le copiaron a lesslie polinesia yo te queria mecho en los rules pero te hiciste presumida"

"Yo te quería, pero te hiciste muy presumida"

Danna Paola se puso un pronunciado escote y caminó como por pasarela, pero las reacciones no fueron del todo buenas.La actriz publicó un video desde Las Vegas camino a la entrega de los Latin Grammys y modeló para la cámara como una 'diva', cosa que no les gustó a sus seguidores.En el video se puede ver que Danna está jugando con la cámara pero muchos aseguraron que no es tan 'juego' y que su actitud cambió.Por supuesto hubo cientos de halagos y comentarios en los que le sugieren que no haga caso de las críticas.