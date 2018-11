Parteras tradicionales, en riesgo de desaparecer: María Carolina Hernández

“Comencé conmigo, durante mi primer parto personal, desde ese momento comprendí que mi misión era ayudar a mujeres embarazadas. Tan es así que me capacité en el Seguro (IMSS), hasta me dieron una credencial y el reconocimiento de Partera Tradicional”, explicó.

Para María Carolina Hernández, partera tradicional de la localidad, la actividad que lleva a cabo desde haceAseguró que lasdel área rural de la Huasteca, al considerar que asistir a embarazadasque las puede llevar a enfrentarlegales.Entrevistada en la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) de Huejutla, lugar donde ayuda a personas en periodo de gestación, la originaria de Santa Teresa comentó que ella nació con este conocimiento gracias a Dios, “es un don que me regaló el creador, por eso ayudo a mujeres indígenas embarazadas”.Caro Hernández, como es conocida por las mujeres que asiste durante el embarazo en, recordó cómo inició en la actividad que, dijo,(IMSS).Agregó que los años le han dadopara atender a muchas mujeres, y dijo que en Santa Teresa, su localidad de origen, únicamentededican su tiempo a atender este tipo de casos. “Somos dos nada más y no hay jovencitas, entonces esto pudiera desaparecer”.Ante lo que calificó como unaha buscado dejar esta enseñanza a mujeres jóvenes. Sin embargo, precisó quea enfrentar alguna situación difícil las desanima.Además, aseguró quepara ellas “son los médicos que no están de acuerdo con las acciones que llevan a cabo mujeres indígenas dedicadas a dar atención a embarazadas de la Huasteca”.María Carolina dijo estar feliz de sery aseguró no estar dispuesta aa las mujeres embarazadas que le piden ayuda. Informó que existenque realizan la misma actividad en diferentes comunidades, todas ellasde edad.En lo que va del, María Carolina Hernández ha asistido, de los cuales, a diez les dio seguimiento durante los nueves meses de gestación, pero alumbraron en los hospitales de; los restantes los atendió en diferentes chozas de su comunidad de origen y otros lugares de la zona rural Huasteca.