La importancia de los datos para el desarrollo de un negocio

El estudio de mercado, algo imprescindible

En una sociedad plenamente informatizada en la que cada día surgen nuevas iniciativas empresariales que prometen ser un auténtico revulsivo la realidad demuestra que la mayoría tienen que echar el cierre por no haber sabido satisfacer las necesidades de los clientes.La mayoría de las startups cierran en los 5 primeros años de vida por no haber podido encontrar el ansiado break-even y generar los beneficios suficientes para hacer posible su supervivencia y crecimiento. Aunque los motivos para que esto ocurra suelen ser muchos muy variados,En la actualidad por fortuna existen opciones como Typeform en la que cualquier empresa o proyecto emprendedor puede llevar a cabo estudios de mercado interactivos y entretenidos para conocer la opinión de sus clientes y potenciales clientes para así tomar decisiones estratégicas del negocio.El estudio de mercado es una herramienta que puede usar cualquier tipo de empresa para tomar el pulso de los clientes o potenciales clientes ante cualquier lanzamiento de producto que tenga previsto hacer, para evaluar la imagen de la marca y el grado de conocimiento de la misma o para comprobar que futuras campañas de publicidad serían bien recibidas una vez se lancen.Sea cual sea el caso lo cierto es que el estudio de mercado es una herramienta que se puede usar para preguntar cualquier tema relacionado con la empresa o proyecto emprendedor y queLos estudios de mercado proporcionan una gran cantidad de datos estadísticos que utilizados de forma correcta son clave para la toma de decisiones. Estos datos pueden ser tan complejos como herramientas estadísticas se usen y por tanto pueden ser tremendamente precisos y fiables para tomar incluso decisiones complejas y de importancia.En cualquier caso y para que los datos extraídos del estudio de mercado sean útiles es necesario en primer lugarpara que cada usuario que lo complete encuentre la opción que le representa en cada pregunta.También es esencial escoger una muestra realmente representativa del público objetivo y que sea de al menos 500 personas para que los datos se puedan extrapolar al público en general. Y es que si llevamos a cabo un estudio de mercado con 50 o 100 personas los datos no son demasiado fiables y pueden inducir a error las conclusiones que se extraigan de los mismos.Como se puede apreciar el éxito de los proyectos emprendedores depende en gran medida de la capacidad que tenga la empresa. Y es que los datos son información y la información es poder.