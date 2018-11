Rechazan a Zamarripa como Fiscal, piden a Gobernador rectifique propuesta

“La declaración del Gobernador de que el actual Procurador será el nuevo Fiscal General es una grave señal para los guanajuatenses porque desprecia los tres principios de una auténtica Fiscalía: eficacia, autonomía e independencia”, dijo.

Fiscal autónomo



“Guanajuato exige un Fiscal autónomo porque se necesita que el nombramiento y remoción del Fiscal no dependa de una persona, del Gobernador, ni de acuerdos políticos; se requiere que sea un proceso abierto con la participación de la sociedad con una preselección de perfiles, convocado y aprobado por el Congreso”.



Recordó que “ante los graves e innumerables casos de corrupción y de inseguridad en el país”, un colectivo nacional integrado por organismos, expertos y ciudadanos impulsa ‘Fiscalía que sirva’ (http://fiscaliaquesirva.mx), un esfuerzo para contar con Fiscalías eficaces, autónomas e independientes tanto a nivel federal como estatal.

“Al proponer que el actual Procurador sea el nuevo Fiscal General, el Gobernador no sólo está actuando en contra del interés de los guanajuatenses, sino también de la opinión de expertos en la materia y de su propio partido. El Gobernador debe rectificar".

“Una burla”



“La evidencia muestra que no es el más apto para permanecer en la Fiscalía, es que no ha mejorado la situación para la que está, que es la procuración de justicia, y queda a la vista que hay un compromiso o una orden para convertirlo en el fiscal carnal y eso, no lo vamos a permitir”, apuntó Alma Alcaraz Hernández, dirigente estatal de Morena.

Advierten costo político



“Y la Procuraduría de Justicia de Guanajuato ha recibido muchísimo dinero, se le ha invertido de manera importantísima en infraestructura física y humana, es de las que menos carga de trabajo tienen los Ministerios Públicos en un comparativo nacional y a pesar de eso, no tenemos la cantidad de consignaciones y sentencias condenatorias que deberíamos estar recibiendo”, manifestó.

Ven a panistas “aprovechados”



“Ya no se convocó a sesión de la Comisión de Gobernación esta semana y ahora el Gobernador hace esta declaración, que nos hace ver que están armando un madruguete, no le puedo llamar de otra forma y nos quieren imponer a este Procurador como Fiscal”, indicó el legislador de Morena, Raúl Márquez Albo

Eliminar pase automático

