"Es Insensible y burdo que el alcalde pida visitantes de cierto poder adquisitivo para la ciudad", se lee en el documento.

Consideran que denigra a los capitalinos



"Demuestra su desprecio por el comercio popular porque, los visitantes, también llegan a comer a los mercados, compran en las tienditas de las esquinas y van a los lugares que están a su alcance y que reciben derrama económica para ese sector de la población", se lee en su declaración.

Mediante un comunicado de prensa,condenó las declaraciones de, alcalde panista de, luego de que dijera que buscaban más turistas que gastaran más en la ciudad consideró que estos comentarios son una ofensa no sólo para los guanajuatenses, sino para todos los mexicanos y el mundo, al sercapitalEn el documento, la secretaria general en función de presidenta deopinó que los comentarios del alcalde no sólo ofenden a los turistas, si no también a los comerciantes capitalinos.La dirigente deexigió al alcalde capitalino que se retracte por su "visión retrógrada del turismo".