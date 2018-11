Decidirán sobre el Tren Maya

SIGUE LEYENDO:

Durante el, se colocarán enpara laque realizará el equipo encabezado por elLas casillas estarán ubicadas en los mismos lugares que se instalaron en la primer consulta, donde se pidió la opinión de los ciudadanos en cuanto a la construcción del, del 25 al 28 de octubre.Las ubicaciones serán en la, en la plaza donde está el, en el, en el, en la, frente a la, así como en laDiez proyectos se votarán en esta nueva consulta. Foto: EspecialEn esta consulta, se pedirá a los ciudadanos que decidan si se deben llevar acabo o no los proyectos prioritarios que contemplan obras y programas como el, el, la, el, que pretende rescatar el campo y reactivar la economía en las comunidades rurales, así como elEsta consulta comprende, como los anteriormente nombrados y también el programa de Jóvenes, dirigido a 2.6 millones de jóvenes de 18 a 29 años que no tienen oportunidad de estudio o trabajo,, la, atención médica para toda la población que no cuenta con servicios de salud y ela nivel nacional.La boleta para consulta está disponible en https://mexicodecide.com.mx/ , donde se puede tener algunos datos de cada uno de los proyectos y obras que se votarán en esta ocasión, así como el formato donde podrán emitir su opinión los ciudadanos.