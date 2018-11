PRI ve incongruente dejar a Zamarripa como Fiscal General

Cuestionan resultados

Regidores delen elconsideraron incongruente quepueda ser el, no por falta de experiencia sino por falta de resultados.Lo anterior, después de que else pronunciara abiertamente a favor de que se dé el pase automático de, por un periodo de 9 años.Los priístas Gerardo Padilla y Karen Guerra cuestionaron los resultados de Carlos Zamarripa como Procurador. Foto: Julieta OrtizElindicó que los mismos argumentos que utiliza ela nivel nacional en contra del, son los mismos que aplican enpero a favor de, lo que resulta incongruente.consideró que las declaraciones del gobernador no convencen, pues las cifras en materia de seguridad no son buenas, y aunquetiene mucha experiencia, se requiere un cambio real y un golpe de timón.Por su parte, la coordinadora de ladijo que además de ser incongruente, es una falta de responsabilidad política, pues las declaraciones del mandatario estatal están muy alejadas de la percepción ciudadana en materia de seguridad. Agregó que es lamentable que elhaga a un lado todos los resultados y estadísticas, sólo por el capricho de tener en la Fiscalía a una persona "a modo".