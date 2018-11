"No se estima apropiado sostener que una conducta de infidelidad sexual entre los cónyuges, per se, aun cuando pueda generar afectaciones morales en los sentimientos y emociones del otro cónyuge, deba tener como consecuencia un reproche bajo las reglas de la responsabilidad civil, para dar lugar a un resarcimiento económico, ya que ello, materialmente se convertiría o se equipararía a una sanción que afecte los derechos humanos referidos", dice la sentencia.

El caso de Gilda

SIGUE LEYENDO

Losno tienen quepora sus, aclaró laLaestableció que lapor sí misma solo puede dar lugar a la, pero no a una sanción de otro tipo.Sin embargo, también se determinó que conductas como el, lao cualquier otroLarevocó la condena de pago que elhabía dictado en febrero de 2016 contra unay su, misma que un tribunal federal había confirmado solo contra la mujer, ya que no se probó quesabía quePor, laseñaló que, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, aún dentro de un matrimonio lossony tienenpara utilizarlos con el fin delPero el caso tuvo otras aristas, que lano estudió, pues la mujer, de nombre, tuvo una, cuyano fue conocida por su esposodurante décadas.La niña nació en 1990 y fue registrada pory su esposo, quienes seen 1991, pero lafue revelada por unahasta 2011, y fue en noviembre de 2013 cuando el exesposo presentó suPor tanto, ladevolvió el expediente al tribunal federal, que deberá resolver siconocía la verdadera paternidad de la niña, si el ocultamiento de este hecho a su exesposo fue, y si se trata de unque da lugar a la condena de pago porElque eventualmente tendría que pagar aún no ha sido fijado, pero en su, elpidió el equivalente a, que fue censurado en las versiones públicas de las sentencias que se han dictado.