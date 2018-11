MITRE quiere evitar aeropuerto en Santa Lucía, dice es un grave error

“La idea de que sumar pistas equivale automáticamente a mayor capacidad, sin importar la geometría (configuración) de las pistas, obstáculos, el espacio aéreo y simulaciones en tiempo real, es errónea”, señaló MITRE.

Mala solución

Santa Lucía, complejo y sin plan maestro

Todos están leyendo:

Luego de que elseñalara que cancelará la construcción dely en su lugar se adecuará lay el dedio su opinión a este proyecto.El centro de desarrollo e investigación aeronáutica más reconocido en el mundo opinó quey pidió queLos investigadores de aviación señalaron que-las dos de Santa Lucía, la del ya saturado Aeropuerto Benito Juárez y la de Toluca- no son necesariamente la solución a los, pues “los aeropuertos se desarrollan de arriba hacia abajo, no al revés”., que, especificó además que existen dos razones aeronáuticas para evitar la alternativa del proyecto de AMLO.Indicaron la complejidad que habría en, má si estos están tan cercanos, cuando esto se pudiera evitar con una opción como el de, con tres pistas.Asimismo, informaron que. MITRE señala que se ha dejado de lado un estudio serio sobre la abrupta orografía de Ciudad de México, además de que el sistema aeroportuario debe diseñarse de arriba (el espacio) hacia abajo (las pistas, no al revés).