Seis años son suficientes para hacer grandes cosas: Peña Nieto

"De seis años que me parecen más que suficientes y razonables, como lo mandata nuestra Constitución sabiamente y déjenme que lo diga y que deje aquí testimonio: he tenido la oportunidad por la tarea pública, por el encargo que tengo de ser jefe del Estado Mexicano y de representar a la nación mexicana en diferentes foros internacionales, de conocer justamente del modelo político de otras naciones y creo que México tiene uno claramente muy bien definido por el Constituyente Permanente".



"Para dar este mandato de seis años que a la mejor no permite realizar todo, pero si tiempo suficiente para realizar mucho y me voy con la satisfacción de sí haber logrado muchas cosas y muchos proyectos y acciones que hoy están sirviendo a los mexicanos", puntualizó.



"Efectivamente, perdón que lo diga como Presidente de México, porque alabarse en boca propia es vituperio, pero puedo si sentir el orgullo y la satisfacción de que mi gobierno ha cumplido a cabalidad y ha hecho su contribución para que México avance.



"Hoy dejamos un México de más progreso, de más desarrollo con generación de empleo, con IED histórica, con mayores oportunidades, con educación de mayor calidad y con cimientos muy sólidos para que México siga creciendo, ese es el orgullo, esa es la satisfacción que hoy, ya cerca de concluir mi gestión, nos da el sentir de que la tarea se ha cumplido", dijo.

Tras afirmar la noche de este jueves que seis años son suficientes para hacer grandes cosas por el país, advirtió que sólo quienes ignoran o no conocen las realidades de otras latitudes no podrán apreciar el avance que como nación hemos tenido. De gira por esta entidad, donde entregó obras carreteras, a ocho días de concluir su gestión el mandatario indicó que a final de cuentas todo gobierno tiene sus propios límites y el del suyo "es el del tiempo". El presidente Peña Nieto recalcó: "y solo aquellos que ignoran o que no conocen las realidades de otras latitudes no podrán apreciar el avance que como nación hemos tenido".