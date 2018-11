Un ciudadano estadounidense que hacía turismo en el archipiélago indio de Andaman y Nicobar, fue asesinado el pasado viernes por un grupo de aborígenes de Sentinel del Norte, territorio que pertenece a este grupo de islas en el océano Índico y cercanas a Birmania, aunque son administradas por India. Los nativos, que viven allí aislados del mundo exterior, atacaron al norteamericano cuando se acercó a ellos.

Sentinel del Norte, a la que India prohíbe su visita y que se encuentra a 50 kilómetros de Port Blair, la capital del archipiélago, es hogar de estos aborígenes que mataron al turista americano, identificado como John Allen Chau, después de que este fuera llevado de manera ilegal por pescadores hasta la cercanía de sus playas. El último tramo hasta la arena lo realizó en una canoa. La tribu que habita este territorio, el último preneolítico del mundo, vio venir al hombre y presumiblemente lo mataron a flechazos.

Una fuente policial aseguró que los pescadores, ahora detenidos, vieron el cadáver al día siguiente, aunque no pudieron rescatarlo. No sería la primera vez que algo así sucede. En 2006, dos pescadores cuyo barco naufragó junto a la isla fueron asesinados y sus cuerpos nunca fueron recuperados.

Christian missionary activist John Allen Chau of Alabama was allegedly killed by Sentinelese tribals on Andaman Islands, India. The Sentinelese tribe are known to be the world’s last ‘uncontacted’ people which has a history of resisting contact with the outside world, police say. pic.twitter.com/X3ZuInqNUU