Asteriscos 99

ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.

Juan Díaz de la Torre presentó su renuncia como dirigente nacional del SNTE y lo sustituye Alfonso Cepeda, acción que, por lo pronto, margina el regreso del grupo liderado por Elba Esther Gordillo, quien realizó un video-manifiesto para advertir que volvería por lo suyo, y con ella Moisés Jiménez. No obstante, aún le quedan muchos capítulos a esta tragicomedia sindical.La dirigencia de Nueva Alianza acató la pérdida de su registro como instituto político nacional, pero anunció que constituirá partidos políticos locales en los 21 estados del país (en los que se superó el tres por ciento de la votación), entre ellos Hidalgo, cuya solicitud de registro se llevará a cabo hoy viernes a las 14:00 horas en la sede del Instituto Estatal Electoral (IEE).Los semáforos parcialmente fundidos en Pachuca son una amenaza latente para los automovilistas, por citar solo un ejemplo, el aparato de reciente instalación en el cruce de los bulevares Santa Catarina y Nopancalco, donde unos jóvenes perdieron la vida hace unas semanas por no respetarlo, no indica ya la vuelta en U y los conductores tienen que “aventarse a la brava”.Y hablando de vialidades, la diputada local Lucero Ambrocio relató ayer su verdad sobre el choque en el que participó contra una motoneta conducida por un menor de edad. La morenista acusó a los medios de comunicación de intentar denigrarla y aseguró que quien iba a exceso de velocidad era el jovencito, de hecho desvió el tema hacia la falta de cultura vial de los motociclistas.Visiblemente nerviosa y con dificultad para expresarse, debido a su reducido vocabulario, la representante popular por Ixmiquilpan intentó narrar los hechos y negó haber pagado 50 mil pesos a la delegación municipal de San Nicolás. Fue respaldada por el presidente del Congreso del Estado, su compañero de fracción, Ricardo Baptista, quien insistió en el tema de la cultura vial.