REFRITO ANTI-YONKE

Le llueve por turismo ‘fifí’

En 2015 se reformaron en Guanajuato las leyes y presumieron que ahora sí habría una regulación para combatir la compraventa de artículos robados en las casas de empeño y yonkes, ahora el gobernadorretoma en su decálogo de propuestas de Seguridad el tema.Desde su aprobación la Procuraduría de Justicia del Estado nunca informó qué resultados hubo y el Congreso que se fue, y los que llegaron, no pidieron cuentas.Ese ejemplo de desidia va como anillo al dedo ahora quepresentó su proyecto de Seguridad y Justicia y que arrancó funciones el Consejo Estatal de Seguridad. Al final es el Legislativo el que está para fiscalizar que las promesas se cumplan. Y son claves los panistas leoneses, presidentes de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia, respectivamente.En las mini-bancadas del PRI y Partido Verde en el Congreso del Estado hay temor de que el PAN quiera aprobar el pase automático del procuradora Fiscal General, aprovechando el escenario nacional y la parálisis de comisiones con el pretexto de revisar el paquete fiscal (Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 2019) que el Gobernador les enviará este fin de semana.Y es que regularmente los miércoles a las 10 de la mañana se venían programando las reuniones de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside la panista, donde se analizan las tres propuestas que hay sobre el tema; sin embargo, esta semana no se convocó a reunión.La preocupación surge porque el Senado ya aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General; falta en la Cámara de Diputados, y, una vez que se haga la declaratoria, Guanajuato tiene 30 días para aterrizarla.Ya el PAN presentó la semana pasada una iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y, según un artículo transitorio de la reforma constitucional local, cuando esa legislación se apruebe cobrará vigencia el pase automático. No habrá entonces nada más qué hacer:será el Fiscal.Aunque los distribuidores de automóviles agrupados en la AMDA Guanajuato harán su luchita hasta el final en el Congreso del Estado para que no regrese la tenencia, aunque sea para autos de lujo, saben bien que van contracorriente y no habrá manera que la mayoría panista vaya en contra del “jefe”.Con las palabras del presidente ejecutivo de la asociación,, queda claro que la gran preocupación no es sólo el impacto que pudieran tener en el 2019 algunas agencias en sus ventas de autos Premium, sino que, al regresar un impuesto que desde 2012 dejó de cobrarse gracias a la presión de la sociedad civil, se abra la caja de Pandora para que año tras año la tenencia vaya ganando terreno.“Ya abrieron la cajita de Pandora y esperamos que no sigan sacando de ahí”, comentó, y por eso ya tiene la mira puesta en cabildear para arrancar del Gobierno del Estado, dígase del góbery el secretario de Finanzas,, un compromiso de que el resto del sexenio, o al menos por los siguientes tres años, no se toque ni una coma de la tenencia.Lo que dejó este lío es una marcada división de la AMDA con el Consejo Coordinador Empresarial, pues ellos no son socios de ese organismo, sino de Concamin, y reclaman que en la negociación con el Estado nunca fueron tomados en cuenta cuando (mucho o poco) son ellos los afectados en la medida.Lo cierto es que es el CCEL, que comanda, y la Coparmex León con, los que han asumido la interlocución empresarial con el nuevo Gobierno del Estado, e incluso los dos tienen ya un asiento en el nuevo Consejo Estatal de Seguridad, en contraste con la Concamin Bajío de, quien por causas personales está mucho tiempo fuera de Guanajuato.Guanajuato capital anda en boca de todos, pero no precisamente con una promoción turística positiva; por el contrario, los memes están a la orden del día luego de la declaración del alcalde panista,, de lamentar que reciben turismo “que vienen en camión que les cuesta 350 ó 400 pesos, llegan en la mañana y se retiran en la noche y no traen dinero suficiente para gastar”.El Prime Edil dice que quieren un perfil de visitantes que sí deje derrama económica en la ciudad.