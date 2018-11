Pensar en voz alta

Espero encontrar las palabras correctas para expresar mis ideas, en este nuevo espacio y en esta nueva aventura, quien me conoce a fondo sabe que no soy el más elocuente y carezco de buena redacción. De antemano, una disculpa.

Llevo algunos días leyendo en diferentes medios de comunicación columnas y notas que he compartido en mi cuenta personal de Facebook, principalmente decisiones que ha tomado el presidente electo, que como ciudadano me preocupan y en mi corta experiencia, considero que estamos por vivir el comienzo de una desaceleración económica.

A raíz de esas publicaciones, recibí muchos mensajes, de todo tipo, algunos no gratos, la mayoría ofendiendo. Situación que entiendo.

La conclusión sería: “No te subas al ring”.

Esta columna la escribo previo a las entrevistas que concedió el presidente electo en diferentes cadenas de televisión. En mi siguiente intervención daré mi opinión sobre ellas.

Por fin me animé a publicar mi primera columna. Agradezco la oportunidad de escribir en este medio, y cómo dijo un gran amigo que también es colaborador: el propósito es “construir y no destruir”, menos con afán de ofender o descalificar.

Mark Twain dijo: las dos fechas más importantes en tu vida son el día que naciste y el día en que descubres el porqué.

Creo firmemente que discutir el tema que sea, es sano sobre todo por tener puntos de vista distintos que nos nutren, pero esto no significa que deba existir rompimiento.

Es necesario comprender que diferir en algún punto de vista es sano, no hay necesidad de ofendernos. Algunos tendremos similitudes y diferencias. La idea es informarnos y formar un criterio, nada más.

Pero ¿ofendernos? Primero, no me conocen, ni yo a ustedes, pero somos todos del mismo equipo, el proyecto que estoy apoyando se llama México y les tengo una gran noticia: ¡cabemos todos! Deseo con todas mis fuerzas que sea exitoso el proyecto que encabeza el presidente electo.

Agradezco todo tipo de comentarios, que no tomo de manera personal, porque es un tema complejo, que sin duda me enriquece en experiencia y nos lleva justo a la parte que más defiendo una vez más que es diferir.

Aceptando que ninguno de nosotros somos dueños de la verdad absoluta, entiendo que algunos temas se tornan complejos, pero acepto tanto los comentarios positivos, como negativos, ya que al expresar nuestra opinión, cada uno de nosotros estamos expuestos a esto.

Muchos me preguntan ¿qué intento? ¿qué quiero lograr? Me dicen que me estoy arriesgando mucho. Me preguntan si quiero ser político o solo criticar desde Hidalgo a Andrés Manuel López Obrador.

¿En serio yo podría? Lo dudo. Me leen siete personas y en realidad no es mi intención. No tengo interés en la primera, ser político, y mucho menos en la segunda, criticar al presidente electo.

En realidad solo quisiera ser escuchado (por Andrés Manuel López Obrador y su equipo de trabajo). Ojalá pudiera lograr que me escuchen aquellos que dominan el tema y puedan hablarle al oído.

Aterrizo. ¿Qué quiero lograr? Simple: cambiar mí circunstancia, que la gente que me rodea pueda enterarse de todo lo que sucede y con eso lograr entre todos, un contrapeso.

El periódico se llama AM por las iniciales de Antes Meridiano. Tiene 40 años, medio de comunicación líder en el Bajío y fue fundado en León, Guanajuato por Don Ernesto Gómez, a quien siempre recordaré como un gran ser humano, visionario.

AM es un medio de comunicación independiente, de los pocos que quedan en México.

No soy del sistema, ni soy de la mafia del poder y mucho menos fifí. No soy un junior, tengo autonomía. Hace más de un año que no trabajo con ningún nivel de gobierno. Soy un pequeño empresario, que ahí va, con sus defectos y virtudes. Buscando crecer y emprender, me esfuerzo día con día.

Quien me conoce sabe que tengo horarios laborales medios locos, no hay nada que me guste más que hacer empresa, como todos, con muchos defectos, inmaduro, con muchas áreas de oportunidad.

Intento todos los días abrirme espacio en la sociedad empresarial, principalmente en Hidalgo y próximamente Guanajuato.

He sido muy afortunado en la vida. Lo digo sinceramente, conté con acceso a una gran educación, viajes escolares y no escolares a otros países, debo admitir que nunca tuve que preocuparme por cosas del día a día.

Pero hoy en mi vida adulta me preocupa el futuro de mi familia y de mi segunda familia que son las casi 80 personas que trabajan conmigo directamente, así como los que nos apoyan de manera indirecta.

Si ocurriera una catástrofe, no sabría qué decirles, porque hoy más que una empresa, formamos familia. Los quiero y adoro, con cada una de sus grandes particularidades y vaya que hemos superado varías embestidas, que al final, han derivado en grandes experiencias.

Como conclusión de esta primera entrega, hago una súplica al presidente electo: no nos divida, todos nos necesitamos, no satanice a los empresarios, no todos somos de la mafia del poder autoproclamada por usted.

Necesitamos estar unidos, la brecha cada día se hace más grande. Está jugando con fuego. Deje de satanizar a la clase empresarial, todos somos México.

Winston Churchill decía: “El socialismo es como un sueño. Tarde o temprano despierta a la realidad”.