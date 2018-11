Semillas estelares

En los últimos días y semanas, a través de las redes sociales, se ha dejado sentir una avalancha cargada de repudio, indignación y queja hacia los miles de hondureños que transitan en territorio mexicano en su éxodo hacia el norte.



Está por demás decir que, en estas múltiples publicaciones se juzga el comportamiento de las personas que viajan en esa caravana de migrantes: hay quejas porque desperdician o porque no les gusta la comida que les ofrecen o porque tiran la ropa que les regalan y dejan los espacios sucios.



Esta situación, debo decir que se ha ido descontextualizando y se ha presentado (como siempre) de forma negativa en la mayoría de los medios de comunicación, ha generado una reacción de odio y molestia en miles de mexicanos… es bueno viéndolo desde la consciencia.



AQUÍ LA RESPUESTA:

“Las INCOMODIDADES que te provocan otros, es un CLARO REFLEJO de lo que TIENES QUE TRABAJAR”. Sencillo y contundente. Resulta fácil y cómodo ver y juzgar el comportamiento de otros, somos capaces de hacer una revolución (aunque sea tras un celular u ordenador).



Pero, ¿qué pasa cuando se trata de ver nuestro propio comportamiento? Muchos le zacatean. Por eso digo que es bueno y útil esta situación, permite ver aquellas áreas de oportunidades (por no decir carencias), pues, se avecina un enorme movimiento energético. Hay que estar preparados… así que a trabajar.



¿CÓMO QUE A TRABAJAR?

Aquí me permito utilizar unas palabras escritas por Gerardo Amaro, un carnalito galáctico, guerrero y servidor de Gaia: “En lugar de estar quejándonos por el comportamiento de los demás, empecemos a trabajar en nosotros, llevamos vidas poniéndole atención al proceso de los demás”.



PREGUNTAS QUE TE PODRÍAN DAR UNA RESPUESTA

¿Por qué a los mexicanos nos molesta que otra gente venga y ensucie nuestras calles, cuando nosotros tiramos la basura en terrenos baldíos, contaminamos el agua, el aire?; ¿Por qué sentimos que ‘somos chingones’ chingandonos a los demás?



¿Por qué los mexicanos seguimos desperdiciando agua?, ¿por qué los papás siguen envenenando a sus hijos con comida chatarra?, ¿por qué los mexicanos tiramos colillas de cigarros en la calle (enserio, ya no lo hagan y ya no se contaminen ni contaminen a los demás con el humo)?; son interminables las preguntas, agrega la que más te resuene.



“No veamos este fenómeno mundial con ojos de juicio, aprendamos lo que tengamos que aprender y sigamos creciendo, porque el país NO VA A CAMBIAR por tener un gobierno nuevo o corriendo o despreciando a los migrantes. El gobierno se va en algún momento y los migrantes solo están de paso. Los mexicanos nos vamos a quedar aquí”.



PARA ENTENDER EL MOVIMIENTO MIGRATORIO

Dudas, sugerencias y comentarios: [email protected] o mándame un whatsapp al 7711521361.



GRACIAS.