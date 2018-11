Así se ve el Estadio Azteca sin pasto, a unos días de la Liguilla

Se comprometen a mejorar

Sin pasto. Así luce la cancha dela pocos días de la liguilla.Después del trago amargo que significó la cancelación del juego de laentrepor el mal estado de la cancha del, iniciaron los trabajos para arreglarla a pocos días de que inicie la Liguilla del futbol mexicano.Un dron realizó un recorrido por ely pudo observar que la superficie de la cancha ya no cuenta con el pasto híbrido.Será en los próximos días cuando comience la instalación de una nueva superficie de, aunque todavía queda la duda si se colocará pasto natural o de nueva cuentaAnte esta situación, el clubdisputará su encuentro anteen el, casa de losPor otra parte, el compromiso de tener lista la cancha delpara lafue refrendado por las propias autoridades del inmueble, tras la cancelación del juego de lay el cambio de sede delMediante un comunicado, se anunció que desde else comenzaron los trabajos para tener el césped a punto, instalando una nueva variedad de pasto híbrido para cubrir el daño."El acondicionamiento de la cancha se efectúa en coordinación con la. Los trabajos de acondicionamiento, en la cancha, contemplan: cambios al sistema de drenaje, nivelación de superficie y renovación del césped", se leía en el comunicado.Según los responsables, no habrá problemas por el estado del campo durante la disputa de lay los equipos de laa que su cancha contará con las condiciones óptimas para la realización de los encuentros de futbol".