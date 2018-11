Descalifican a equipo de futbol por alinear a una niña

Lanzan petición en Change.org



"Hoy alzo la voz por mi María Paz, hoy alzo la voz por sus otros 17 compañeros de su equipo, por eso amigos les pido que se unan a nuestra causa, ayúdenme a mostrarle a la Liga Pony Futbol y a la Difutbol que en el deporte todos cabemos, que en el fútbol no hay discriminación, que cuando somos pequeños no importa jugar niños con niñas, lo único que importa es JUGAR".

Un equipo de futbol fue descalificado enpor alinear a unaal lado de niños en torneo infantil.atajó en tres partidos con el cluben el marco del campeonatopese a que en el reglamento no figura la opción dey la organización del certamen adscrita a la, en medio de algunos reclamos de rivales de este conjunto, lo descalificó por la supuesta “inscripción irregular” de"En parte del propósito de la empresa patrocinadora () es ofrecerle a niños y niñas, en igualdad de condiciones, espacios de sano esparcimiento que contribuyan a su desarrollo equitativo. Sabemos queque sueñan con ser grandes futbolistas y por ellos, el torneo tiene dos categorías femeninas y dos masculinas", indicó en un comunicado.Lamientras el padre de la niña consideró en las redes sociales que presuntamente fue discriminada por integrar un equipo de niños y pidió que la reglamentación sea revisada.A través de la plataforma, el padre de la niña pidió apoyo para presionar a los organizadores del torneo y conseguir la reinscripción de"¿Y si un día te dijeran que no puedes hacer lo que te gusta y?", escribió el padre de la niña en la petición, que ya tiene"¿Cómo le explicas a tu hija que no es su culpa la eliminación de su equipo y que tampoco hay culpa en ser una niña?, el argumento es inaceptable y sobre todo en un torneo y un patrocinador que se jactan de ser incluyentes, pero contradicen su discurso buscando una culpable en mi hija María Paz", añade el padre.