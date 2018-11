'¡Hey, León! Que no les valga m...'

2018-11-23 22:42:50 | Omar Oseguera | @omaroseguera

León, en la casa del Pachuca, está obligado a verse bien, aunque ya de muy poco sirva

Rodolfo Cota fue de más a menos en el torneo. Foto: MexSport



A ver si en la cancha sí. Hable ahí, en la grama tuza, en donde no han ganado en fase regular desde el ascenso, conviértanse en valientes y terminen con dignidad el torneo. Que mínimo al final digamos, Pachuca no calificó por culpa del León… lo sé, aunque eso no sirva para un carajo.

La falta de respeto para con El Pollo el pasado martes, fue una más que seguro terminará impune, por más que Rodrigo Fernández dijera que iba a checar el por qué no atendieron a la prensa, el por qué se esconden como si debieran algo, como si estuvieran robando, en este equipo los jugadores hacen lo que quieren con ese fantasmal departamento.

No es la primera vez que el Pollo es cepillado e ignorado por jugadores de La Fiera. No lo respetan cuando el torneo no va bien y todo, quizás, por no haber un calendario definido para hablarle a la afición. Cuando hay derrotas y críticas, los medios nos convertimos en una especie de “enemigo”, pocos entienden y asumen el comentario, el encabezado o la nota, muy pocos. Casi todos abrazan a los que los chulean, a los que maquillan el fracaso. Contados con una mano, son los que se la bancan.

Ojalá y Mejía no se equivoque. El Capo cantó y ahora dice que lo malinterpretamos, me lleva la… oruga. Lo que me habían parecido declaraciones honestas de un campeón de Libertadores, hoy son una exageración de los medios. Ojalá El Capo no sea como El Rifle y decida no hablar más, si es que se queda. A diferencia del hoy jugador de Atlas, el 13 felino habla y bien, se disfruta entrevistarlo.

Ahora, si hoy los de Nacho Ambriz pierden, no pasa nada, diría el Toro Blanco Rush, un luchador mexicano, pero con estilo de WWE, ojalá lo rapen pronto, perdón, vuelvo al tema; sería un descalabro más y un favor al Grupo Pachuca, para que mínimo haya un partido más en el Hidalgo. Total, más abajo no puede caer La Fiera.

Así las cosas en el León, mal y de malas, con fracturas, con grupos, con un futuro incierto, con, perdonen la palabra, valemadristas en el vestuario, a los que les da igual ganar o perder. Por eso, hoy hay que ir a ver a la Sub15, a esos chamacos que sueñan, que son el futuro y que, pese a que sólo dos o tres llegarán, mínimo dan la cara por la institución.

Hay que destacarlo, el trabajo del "Tanque” María Morales con los quinceañeros ha sido efectivo, de resultados y calladito eh, sin presumirlo, sin mucho vuelo en el Twitter del Club, sin reflectores, sin una presentación al uruguayo a su llegada. Sólo chamba, pasión y resultados.

Son las 7 de la noche, ¿Usted va a ver el partido de sus Verdes? Sea sincero. Yo sí, porque es mi trabajo, porque me encanta el futbol y porque quiero ver quiénes en 90 minutos hacen lo que no hicieron en todo el torneo. Y es que en la casa del “Patrón”, hay que verse bien, sin valemadrismos, perdón, otra vez.

PD. Es un sábado pambolero al cien eh, primero la Sub 15, luego mi cáscara en donde me creo Rafa Márquez, luego la finalísima Libertadores, en donde me da igual quién gane, y al final el León vs Pachuca.