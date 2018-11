Lucharán cinco por tres boletos

Cinco clubes en busca de los últimos tres boletos disponibles para la fase final y el liderato son los principales atractivos que ofrece la jornada 17 del Apertura 2018.

El Cruz Azul, el América, los Pumas, el Santos Laguna y el Monterrey ya tienen asegurada su presencia en la Liguilla, mientras que los Tigres, el Toluca, el Morelia, el Pachuca y el Querétaro luchan por los últimos tres. Los felinos regiomontanos, los Diablos Rojos y los Monarcas controlan su destino.

A los dirigidos por Ricardo Ferretti y Hernán Cristante les basta con empatar para clasificar. Visitan al Guadalajara y a los Lobos BUAP, respectivamente. Los michoacanos, que esta noche serán anfitriones de La Máquina, necesitan ganar para no requerir de otro resultado. Si no lo hacen, esperan que los Tuzos no venzan al León y los Gallos Blancos al Necaxa. Ambos jugarán en casa.

La misión para los Tigres y el Toluca no luce tan complicada, ya que visitarán a clubes sin posibilidades de avanzar a la Fiesta Grande del balompié nacional. El Rebaño Sagrado es el peor local del certamen (cuatro puntos de 21 posibles), mientras que los licántropos sólo han conseguido 11 puntos de 21.

El Morelia lo tiene más complicado, más allá de que los Cementeros tendrán algunas ausencias esta noche. Eso sí, los futbolistas de Pedro Caixinha tienen más derrotas (tres) que victorias (dos) fuera de casa.

Un empate les basta para asegurar la cima del campeonato y la posibilidad de elegir cuándo jugarán en los cuartos de final. Si no sacan unidades del estadio Morelos, le abrirán la posibilidad a las Águilas, único club que les puede arrebatar la punta.

Si el Cruz Azul cae en Morelia, al América le bastará con derrotar al Veracruz (por cualquier marcador) para quedarse con el primer sitio de la tabla.

“Queremos terminar en el liderato. No nos amedrenta la superstición del líder, porque sólo prueba que fuiste el equipo más regular”, afirma Pedro Caixinha, director técnico celeste. “En la Liguilla, todos son favoritos”.

De igual forma, los azulcrema requieren la victoria para asegurar el subliderato, además de tener la ventaja en la Liguilla. Con información de Ramón Treviño