Quien alguna vez se haya preguntado qué onda con la relación sentimental y sobre todo íntima entre, aquí encontrará la respuesta.Y es que la conductora deno tuvo pelos en la lengua ni pena de contardurante el programa cuando recibieron a la, quien aseguró que antes de terminar este 2018, debes hacer un análisis sobre tu vida sexual.Para conocer la situación de cada mujer, la experta realizó un test a los conductores y a la actriz invitada,La sexóloga comenzó a hacer preguntas acerca de lade las mujeres presentes, pero fue Legarreta quien dejí a todos con la boca abierta.¿Quién toma la iniciativa con su pareja para tener relaciones sexuales?contestó que solo lo hacía cuando estaba¿Usas lencería sexy? La conductora dijo que nunca porque no lo considera necesario.¿Con qué facilidad se excitan? Legarreta eligió la opción: 'ni yendo a bailar a Chalma'.Todas las respuestas de la conductora fueron la opción C y esto significa, según el test: “ni cómo ayudarlas”.Con esto, Legarreta insinuó que su vida sexual conno tiene nada de interesante.Seguidores de la conductora deopinaron en lasque las respuestas quedio durante la dinámica fueron simplemente parte del show, y que de hecho respondió de esa manera para no dar a conocer los verdaderos detalles de su vida íntima.celebraron hace algunos meses, 17 años de casados, y según sus redes sociales, llevan un, junto a la bella familia que han formado con sus hijas:, quienes están siguiendo los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo.Sigue leyendo

