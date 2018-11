Me siento infinitamente culpable, declara madre de Gloria Trevi al recordar tormentoso pasado de su hija

"Yo estaba al pendiente todo el tiempo cuando me correspondía estar. En una época, cuando Boquitas Pintadas, las mamás nos turnábamos por tiempos para estar con ellas", recordó Ruiz.



"Al menos, delante de mí, jamás noté algo. Se encargaba muy bien el hombre (Andrade) de ocultarlas, de encubrirlas, y yo, como te digo, una vez me dijeron que de qué me sentía culpable: infinitamente culpable, dije".



"(Se siente culpable) de no haberle enseñado a mi hija que existía la maldad, la mentira, el engaño, la opresión, pero nadie enseña lo que no conoce, ni siquiera soñaba que eso existiera. Yo también tuve que ir aprendiendo en la vida, ¿verdad?".

ESTÁ ENCIMA DE SUS NIETOS



"¡Cuidado!, si vieras cómo estoy ahora detrás de mis nietos, cómo estoy detrás de todos los hijos. A mí nadie me va a decir que no lo hice. Yo aquí estoy, gústeles o no les guste".



"Tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos, y fueron 17 años de humillaciones", declaró Trevi en la premiación.



"Hubo momentos en los que Gloria a mí no me decía lo que hacía. Yo veía a mi hija triunfando, llenando estadios, recibiendo premios... ¿cuándo te ibas a imaginar?", expresó.



"Agradezco a Dios tener la hija que me dio, todas las alegrías y los motivos de superación, de lucha y de ejemplo para los demás. Estoy infinitamente agradecida con Dios, con mi hija, con la vida y los fans de mi Gloria que creyeron en ella".

Si alguien defendió con uñas y dientes aen el momento más oscuro de su vida fue, quien dice que le tocó luchar contra lade dos países y laAyer, previo a la celebración delquien radica en, agradece a Dios por la vida de sus hijos, de Trevi, por verla plena y feliz, pero también recuerda las pruebas difíciles que vencieron juntas.Como mamá, luchó por la libertad decuando ésta se vio privada de su libertad, acusada de rapto y corrupción de menores, pero reconoció que fuede algunas cosas.A pregunta directa de "por qué se siente así", Ruiz declaró que porque nunca le enseñó a su hija todo acerca de la vida.Ahora dice que está encima de susSemanas atrás,sacudió al medio del espectáculo al hablar del abuso que le tocó vivir conesto durante la entrega de losvio su testimonio, y espera que la experiencia de ella le sirva a otras personas, sobre todo el espíritu de trabajo y superación.también señaló que cuando la gente es artista en el engaño, no sólo componiendo como fue Andrade, no se le ocurrió que alguien pudiera hacer una cosa semejante.Reconoció también que fueron años muy difíciles los que le tocó vivir cuandoenfrentó un proceso legal del cual no fue encontrada culpable.Trevi celebró 14 años de libertad en septiembre pasado.