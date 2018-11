Morrissey trae música y convicción

Las posturas del cantante británico Morrissey son bien conocidas por sus seguidores. Además de su estilo vocal característico, si algo define al intérprete de “Suedehead” es su pasión por la defensa de los derechos de los animales.

Ya sea prohibiendo el consumo de carne durante sus conciertos como lo hizo el año pasado en el Palacio de los Deportes y éste durante su participación en el Vive Latino; cancelando presentaciones por el olor de ciertos alimentos como en Coachella en 2009; o pidiendo que nadie vista ropa hecha con materiales de origen animal en Viña del Mar en 2012, el músico busca defender ese estilo de vida pet-friendly que lo llevó a convertirse al veganismo.

Fue precisamente esta semana que Steven Patrick Morrissey escribió una carta dirigida al Senado mexicano. El motivo: expresar su aprobación por una iniciativa que busca que el Congreso de la Unión incluya los derechos animales en la Constitución.

Lo hizo a unos días de su presentación, hoy y mañana, en el Auditorio Nacional, como parte de la promoción de los álbumes Low in high school y This is Morrissey, este último lanzado en julio.

“Estimados miembros del Congreso de la Unión, mientras me preparo para mis conciertos en la Ciudad de México me complace saber acerca de los pasos positivos que su nación ha tomado para avanzar en la protección animal”, escribió el intérprete.

“Me alegra saber de parte de Peta Latino que la agrupación Animal Heroes ha presentado un proyecto de Ley ante el Congreso para crear la primera Ley General de Bienestar Animal del país”.

Para el show del Auditorio Nacional las medidas en cuanto al consumo de carne serán las mismas de anteriores presentaciones.



Músico alternativo. La carrera de Morrissey se remonta a los años 80, cuando decidió formar una banda luego de conocer al guitarrista Johnny Marr, el bajista Andy Rourke y el baterista Mike Joyce.

El proyecto se convertiría en The Smiths, grupo de rock alternativo considerado uno de los más importantes surgidos en la década y con quienes grabó cuatro álbumes de estudio, de 1984 a 1987.

Tan sólo un par de años después comenzaría su carrera en solitario, con la que ya suma 12 producciones discográficas.

Para los conciertos en el Auditorio Nacional todavía hay boletos disponibles. El rango de precios va de los 623 a los 2,149 pesos.

Luego de México, el intérprete visitará otros países de América Latina como Perú, Brasil, Paraguay y Argentina.