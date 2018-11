Ingresa Nueva Alianza solicitud para ser partido político local

Nueva Alianza en Hidalgo solicitó al Instituto Estatal Electoral (IEEH) su constitución como partido local, acción que también llevará a cabo en 21 entidades del país durante la última semana de noviembre.



A las 15:25 horas del viernes en la sala de plenos del organismo, Juan José Luna Mejía, dirigente del partido, entregó el expediente al consejero Salvador Franco Assad.



Durante el evento, Roberto Pérez de Alva Blanco, ex senador y ex diputado federal de Nueva Alianza por Baja California, señaló que en los próximos 26 y 27 de noviembre, 21 estados más del país integrarán su petición para la conformación de partidos locales.



Luego de los comicios electorales del primero de julio, Nueva Alianza no alcanzó el 3 por ciento de la votación, por lo que perdió su registro como partido.

RESPUESTA DEL IEEH, EN TRES DÍAS

Posterior a la solicitud que ingresó Nueva Alianza, el lEEH tendrá tres días naturales para revisar el expediente y en la primera quincena de diciembre dictaminará si es válido o no la petición de nuevo partido, informó el consejero Salvador Franco Assad.



En caso de que exista algún requerimiento tendrá que ser subsanado por el partido en tres días hábiles.