Pensar en voz alta

Una vez que expliqué las razones que me motivaron a escribir una columna, me gustaría expresar el siguiente tema:

Hay muchas decisiones del próximo gobierno que no entiendo, y creo que nadie entiende, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), el proyecto en Santa Lucía, las propuestas en el Senado para ir contra los bancos y contra las mineras, que fueron propuestas por un inocente con iniciativa, (ya hablaré de este personaje más adelante). Carecen de toda lógica, algunas no tienen pies y cabeza y otras impulsadas en muy mal momento. Dicen que el sentido común, es el menos común de los sentidos.



Analizar, tomar las reservas del Banco de México, para sus programas sociales. Y a todo esto ¿qué opina Alfonso Romo? En teoría es un empresario reconocido y respetado en Monterrey (aunque he escuchado muchas historias distintas). Estoy seguro que su casa de bolsa, ha perdido millones.



No se dan cuenta que solo han generado incertidumbre y ser la burla de los mercados internacionales. Pero sobretodo que tendrán menos recursos para impulsar su agenda asistencialista o ¿será cierto que el presidente electo no escucha?



El gobierno no debería de intervenir en los asuntos del mercado, por citar algunos ejemplo en lo general: ¿qué los bancos cobran caro? Cierto, ¿qué las mismas instituciones en otros países cobran menos? Correcto. Pero por qué no mejor reformar el sistema judicial, es complicado y a veces imposible cobrar una deuda para los bancos. ¿Porque el malo es el que tiene el capital y el bueno es el que no lo tiene pero es el que incumple?



¿Cómo corregirlo? Con competencia, necesitamos más bancos. Eliminar la burocracia para que lleguen más bancos a México.



Tomar las reservas del Banco de México, un suicido. No se les ocurra, bien o mal llevamos 20 años de estabilidad económica. ¿Podríamos estar mejor? Cierto.



¿Porque el constructor favorito del presidente electo está dirigiendo el proyecto de Santa Lucía? ¿Qué pasaría si lo hiciera Juan Armando Hinojosa?



No hacerle caso a Mitre, el gobierno francés salió a desmentir las declaraciones del futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el peor de todo el gabinete, desde mi punto de vista.



En dónde está Marcelo Ebrad y Esteban Moctezuma, Olga Sanchez. Los mejores de su gabinete. ¿No los dejarán opinar? Tatiana Clouthier, que admiro y respeto, no va a durar más de un período de 6 meses, antes de tronar con los ideales de Andrés Manuel López Obrador. En mi opinión.



El presidente electo nos está engañando y mofándose en nuestras narices. Aplaudo el reto que le hizo públicamente Carmen Aristegui. Es genial tenerla de vuelta.



Quizá nunca entenderé estas decisiones, así como muchos del equipo del próximo gobierno no lo hacen, por lo que me dicen, pero ojo y cuidado, nos están espantando a todos. No están midiendo el costo de sus decisiones.



Necesitamos armonía entre gobierno e Iniciativa Privada (IP). El gobierno debe ser simplemente el facilitador para que los empresarios inviertan e impulsen el desarrollo, emprendan. El gobierno no es quien da manotazos, el país no es de ellos y menos del presidente electo.



Hoy gracias a las herramientas que existen en las redes, estudiando más acerca del presidente electo, en la plataforma de YouTube, esta un debate del presidente electo con Diego Fernández de Cevallos en Primero Noticias que conducía en aquel tiempo conducía Joaquín López Dóriga, el discurso de Andrés Manuel López Obrador es el mismos desde hace 18 años.



En ese momento se decía que la mafia en el poder eran Salinas y Zedillo. Criticaba y quería gritar a los cuatro vientos: “mexicanos nos están endeudando para beneficiar a unos cuantos” y era cierto, se refería al Fobaproa. Desde aquel entonces existía una mafia del poder.



Me pregunto si la reforma a las instituciones bancarias es una venganza de eso qué sucedió en el 98.



Debo reconocer que sus ideales no han cambiado, así como su perseverancia. Me doy cuenta que el presidente electo tiene 18 años con el mismo discurso. Incluso ninguno de sus asesores ha logrado modificarlo.



Eso se lo admiro y se lo respeto. No coincido, pero es firme en sus convicciones. Lo cual puede ser bueno, pero no cuando estás por dirigir a un país en donde la brecha es enorme y es muy complejo, se necesita ser mucho mas empatico y menos soberbio.